Hochrisikopatienten: Roche erhält Notfallzulassung für Coronatest

(agl) Der Elecsys IL-6 Test soll dazu beitragen, starke Entzündungsreaktionen bei Covid-19 Patienten zu erkennen, wie Roche am Donnerstag mitteilte. So sollen Ärzte früh diejenigen Patienten identifizieren, die einem hohen Risiko ausgesetzt sind und intubiert und künstlich beatmet werden müssen. Der Test misst im Blut den Biomarker Interleukin 6 (IL-6), ein Frühindikator für akute Entzündungen.

Der Test ist nun in Amerika und in allen Ländern, die die CE-Kennzeichnung akzeptieren, zugelassen. Analysegeräte sollen in 18 Minuten Testresultate liefern, je nach Gerät seien bis zu 300 Tests pro Stunde möglich.