Hiobsbotschaft nach Weihnachten: Lindt baut in den USA mehrere hundert Stellen ab

Die wichtigste Verkaufsphase, die Weihnachtszeit, ist vorbei. Doch die eigentliche Bescherung erhalten viele US-Angestellte von Lindt erst jetzt. Der Schokoladenhersteller mit Hauptsitz in Kilchberg ZH hat in den USA den Abbau von mehreren hundert Stellen bekanntgegeben. Eine Konzernsprecherin bestätigt auf Anfrage von CH Media entsprechende Berichte in lokalen US-Medien.

Eine wichtige Tochterfirma ist Ghirardelli in Kalifornien, die seit 1998 zu Lindt gehört. Und seit 2014 ist auch Russel Stover im Besitz der Zürcher. Allein bei der Firma mit Sitz in Kansas City, Missouri, rund 300 Stellen betroffen, unter anderem im Bereich Marketing und Verkauf. Ihre Arbeit soll an Drittfirmen ausgelagert werden, wie eine Lindt-Vertreterin erklärt.

Berühmt dank Tom Hanks

Mit dem Kauf von Russel Stover, dem führenden US-Hersteller von abgepackten Pralinen, mauserte sich Lindt in den Vereinigten Staaten zum drittgrössten Schokoladen-Verkäufer hinter Hershey und Mars. Berühmt wurde die Firma auch durch den Hollywood-Film «Forrest Gump» mit Tom Hanks in der Hauptrolle. Das aus dem Film stammende Zitat «Das Leben ist wie eine Pralinenschachtel» ist legendär.

Allerdings galt die Firma in den vergangenen Jahren als Sorgenkind. Die Geschäftsentwicklung lag zuweilen unter den Prognosen. So sagte Lindt-Chef Dieter Weisskopf 2018, dass man von der Entwicklung im Drogeriehandel überrascht worden sei. Dort habe das Unternehmen eine starke Präsenz und Kundschaft. Allerdings gehen zunehmend weniger Kunden in die Drogerien, weil der Onlinehandel und andere Anbieter diesen das Monopol für verschreibungspflichtige Medikamente streitig machen.