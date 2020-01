Heute schliesst das Manor-Warenhaus in Zürich für immer seine Tore – das geht in den Mitarbeitern vor

An der Zürcher Bahnhofstrasse geht am Freitagabend um 20 Uhr eine Äre zuende. Nach 35 Jahren schliesst das Manor-Warenhaus sein Türen. «Das ist emotional», sagt ein Mitarbeiter. «Wir sind sehr traurig», sagt seine Kollegin. André Ineichen, Präsident der Personalkommission sagt es so: «Es ist nicht nur der Job, den die Mitarbeitenden verlieren, es ist ihr Leben, ihre Familie.»

Am letzten Tag gibt es nun also noch die letzten Schnäppchen. Für die Kunden ist das erfreulich, für die Mitarbeiter ein letzter Kraftakt: «Es ist sehr stressig, aber emotional. Das Warenhaus sieht nicht mehr so aus, wie wir es kennen», sagt eine Mitarbeiterin. «Wir haben immer sehr viel Wert auf Stil und Schönheit gelegt, davon ist nichts mehr zu sehen.»

Zwei Drittel haben eine neue Stelle

Nach jahrelangen erfolglosen Verhandlungen und aufwändigen Gerichtsstreitigkeiten mit Swiss Life, der Besitzerin der Liegenschaft aus der Belle-Époque, verkündete Manor im September die Schliessung des Zürcher Warenhauses Ende Januar 2020. Betroffen sind 290 Manor- und 190 externe Mitarbeiter. Zwei Drittel der Angestellten haben bereits eine neue Stelle gefunden, für die anderen wird laut Manor nach Lösungen gesucht.