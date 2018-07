Helvetic fliegt viel für den Lufthansa-Konzern, was bisher ein Klumpenrisiko war. Werden Sie mit der Flottenerweiterung unabhängiger?

Das dürfte eine Konsequenz sein. Obwohl ich mir auch vorstellen kann, die Kooperation mit ihnen auszubauen, genauso wie mit anderen grossen Airlines. Denn an manchen Flughäfen wird die Lärmdebatte viel heftiger geführt als in Zürich. Insofern könnten wir mit unserer leisen Flotte ein attraktiver Partner für andere Airlines werden, die so Lärmgebühren umgehen könnten, wie sie zum Beispiel in London City anfallen.

Der Flughafen Zürich stösst laut eigenen Angaben nicht zuletzt wegen der Nachtruhe an Kapazitätsgrenzen. Sind Sie für eine Lockerung?

Dazu will ich mich nicht gross äussern, obwohl ich an einem Ort wohne, wo die Flieger drüberfliegen, vom Osten und Westen her, wenn auch relativ hoch. Wir haben super Fenster in unserem Haus, das wir vor sieben Jahren gebaut haben, hören gar nichts. Ich persönlich sehe den Flugzeugen gerne zu. Schlussendlich ist die Nachtruhe aber für uns eine Auflage, die wir befolgen.

Gemäss Listenpreis kosten die 24 Embraer-Flugzeuge rund 1,5 Milliarden Dollar. Wenn Sie zu Beginn zwölf Maschinen kaufen, mit einem branchenüblichen Rabatt, kostet Sie das rund 600 Millionen Franken. Wie finanzieren Sie diese Rieseninvestition?

Die 600 Millionen sind nicht ganz falsch. Ich will es gleich machen wie 2006, als ich die Helvetic übernahm und die damals geleasten Fokker-Maschinen kaufte. Wenn die Flugzeuge in unserem Besitz sind, bleiben wir flexibler. Auch für den Fall, dass es nicht so läuft wie geplant oder die Wirtschaft völlig zusammenbricht. Denn im Notfall kann man die Maschinen immer verkaufen.