Sie stehen seit Mittwoch vor dem Aargauer Obergericht. Schlegel ist an sich geständig und gibt zu, mit einem Schneeballsystem rund 2000 Kunden um 170 Millionen Franken betrogen zu haben. Jedoch ist er nicht mit allen Punkten des erstinstanzlichen Urteils des Bezirksgerichts Laufenburg einverstanden.

In drei von sieben Punkten verlangt Schlegel vom Obergericht einen Freispruch. Dazu zählt etwa der Vorwurf des gewerbsmässigen Betrugs und der mehrfachen Falschbeurkundung. Hinzu soll die aus Sicht seines Anwalts «drakonische» Freiheitsstrafe von neun auf vier Jahren gesenkt werden.

Das Strafmass müsse nicht nur angepasst, sondern gänzlich neu beurteilt werden. Verteidiger Gianandrea Prader verwies auf die einmalige Kooperation Schlegels. Ohne seine Hilfe, all die Geldflüsse zu entwirren, wäre eine lückenlose Aufarbeitung des Falls wohl nicht möglich gewesen. Staatsanwaltschaft Karl Knopf und sein Team hätten sich in ihrer Anklageschrift in wesentlichen Teilen auf die Aussagen Schlegels gestützt.