Das Muster ist seit Anfang Oktober immer das gleiche: Die Small- und Mid-Cap-Werte, also die Aktien von kleineren und mittelgrossen Firmen, die durch den Swiss-Performance-Index Extra (SPI Extra) repräsentiert werden, fallen im Durchschnitt deutlich schneller als die grossen Blue-Chips im Swiss-Market-Index (SMI).

Hart traf es gestern die Aktien von Automobilzulieferern wie Komax, Gurit, Autoneum, Klingelnberg oder Feintool. Die Aktien büssten zwischen knapp drei Prozent und gut fünf Prozent ihres Wertes ein. Die Korrektur kommt nicht von ungefähr. Die Automobilindustrie hat im laufenden Jahr mit einem zunehmenden Gegenwind zu kämpfen.

Insbesondere in Europa und in China erleiden die Automobilhersteller derzeit teilweise deutliche Umsatzeinbussen. In China wurden in den ersten zehn Monaten ein Prozent weniger Autos verkauft. Das tönt nach einer kleinen Differenz, doch der chinesische Automarkt wies in den vergangenen Jahren zweistellige Zuwachsraten aus.