Ein anderes Thema, bei dem Hug direkt von der Politik abhängig war, ist die Swissness-Vorlage. Warum haben Sie sich darum bemüht, der Swissness zu genügen?

Andreas Hug: Wir haben abgewogen, ob wir mitmachen wollen oder nicht. Wenn wir nicht mitgemacht hätten, hätten wir die Verpackungen anpassen müssen. Das hätte auch gekostet. Und jetzt kostet halt die Umsetzung der Swissness-Deklaration.

Werner Hug: Das Schweizer Kreuz ist vor allem im Ausland ein Verkaufsargument. Aber es ginge auch anders. Wenn es uns zu bunt wird mit den Auflagen, dann machen wir nicht mehr mit und müssen halt anders kommunizieren.

Wollen Sie denn expandieren?

Andreas Hug: In der Schweiz haben wir eine sehr starke Stellung, ein Wachstum ist natürlich immer noch möglich, aber das Ausland ist attraktiver.

Wo sind die Wachstumsmärkte?

Werner Hug: Der grösste Markt dafür sind die USA. Dort lancieren wir jetzt gerade eine Neuheit. Auch im Fernen Osten haben wir gewisse Erwartungen und wollen Fuss fassen, mit neuartigem Gebäck, das eher die französische Patisserie-Art widerspiegelt.

Ihre Produkte, gerade die süssen, bauen auf Butter auf. Keine Angst vor einem Butterengpass?

Werner Hug (lacht): Da gibts ja einen, haben sie gesagt.

Andreas Hug: Das ist ein wenig ein taktisches Manöver der Bauern.

Werner Hug: Weltweit sind die Butterpreise stark angestiegen. Im Fernen Osten zum Beispiel muss man plötzlich den doppelten Preis bezahlen. Ähnlich auch in Europa. Weil die Schweiz so abgeschottet ist, ist die Erhöhung in der Schweiz nicht so zu spüren. Vor allem weil der Preis schon so hoch ist.

Andreas Hug: Momentan zahlen wir in der Schweiz das Doppelte für die Butter. Vor einem Jahr war es dreimal mehr. Aber das ist nicht, weil die Butter in der Schweiz günstiger geworden ist, sondern in der EU aufgeschlagen hat.

Unsere Weihnachtsguetzli sind also nicht in Gefahr?

Andreas Hug (lacht): Nein, die sind ja schon alle produziert. Und wahrscheinlich auch bald gegessen. Momentan haben wir genug Butter. Und der Butterberg kommt wieder, so sicher wie das Amen in der Kirche.