Gübelin entlässt Kader – wegen Coronakrise

Die Coronakrise hat die globale Luxusbranche arg in Mitleidenschaft gezogen. Laut einer Studie bricht das weltweite Geschäft mit Luxusgütern dieses Jahr voraussichtlich um bis zu 35 Prozent ein. Von den massiven Umsatzrückgängen dürfte sich der Markt frühestens 2022 erholen. Diese Unsicherheit ist auch in Luzern zu spüren, wo viele Händler angesiedelt sind. Zwar konnten am 11. Mai die Boutiquen in der Stadt wieder öffnen, doch etliche halten an Kurzarbeit fest und stehen vor einer ungewissen Zeit.

Dass die Branche kaum an eine schnelle Erholung glaubt, zeigt sich daran, dass einer der wichtigsten Player in Luzern zu drastischen Massnahmen greift, um die Kosten zu reduzieren: Der Schmuck- und Uhrenhändler Gübelin hat vor wenigen Tagen die gesamte Schweizer Belegschaft angehalten, ihr Arbeitspensum im Schnitt um 20 Prozent zu reduzieren. Präsident Raphael Gübelin bestätigt die Massnahme auf Anfrage unserer Zeitung. «Die Pensenreduktion ist ein Akt der Solidarität, es wird niemand gezwungen», betont der Chef des traditionsreichen Familienbetriebs. Allerdings sind gleichzeitig auch sieben Führungskräfte entlassen worden – ihre Stelle wird nicht ersetzt. «Wir haben gewisse Managementaufgaben gestrichen, um die Hierarchie zu verflachen und künftig schneller agieren zu können.»

Positive Signale aus der Belegschaft

Die Angestellten verstünden die schwierige Situation, in der sich die Branche befinde, glaubt Gübelin. Darum habe «ein grosser Teil» der Belegschaft die Pensenreduktion positiv aufgenommen. «Unsere Mitarbeitenden sind sehr solidarisch. Es gibt Mitarbeitende, welche die Zeit etwa für eine Weiterbildung nutzen, aber es gibt auch solche, die nicht weniger arbeiten können, und das ist auch in Ordnung so.» Wer sein Pensum nicht reduziere, habe nichts zu befürchten, versichert der 43-Jährige.

Gübelin ist mit einem geschätzten Umsatz von rund 250 Millionen Franken und sieben Schweizer Boutiquen an den besten Adressen einer der grössten Schmuck- und Uhrenhändler hierzulande. Inhaber Raphael Gübelin äussert sich nicht zu den Zahlen, aber er bestätigt, dass das Unternehmen grundsätzlich finanziell auf soliden Beinen steht. War es vor diesem Hintergrund wirklich nötig, die Belegschaft um Solidarität zu bitten? Hätte Gübelin nicht dank der eigenen Substanz die Krise meistern können? Der Stadtluzerner sagt dazu: