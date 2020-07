Grün, grüner am Grünsten: Drohen unsere Bauern punkto Nachhaltigkeit hinter EU-Bauern zurückzufallen?

Wegen der Coronapandemie ist es um den im Dezember gross angekündigten «New Green Deal» der EU-Kommission ruhiger geworden. Im Hintergrund laufen die Arbeiten aber weiter. Das Ziel ist hochgesteckt: Bis 2050 soll die EU klimaneutral werden. Dafür will sie 1 Billion Euro investieren und die Sektoren Energieversorgung, Industrie, Landwirtschaft und Verkehr umorganisieren.

Welche Folgen der Deal für die Schweiz haben wird, ist derzeit noch schwierig zu sagen. Verschiedene Branchen verfolgen das Vorhaben aber bereits mit grossem Interesse. Auch die Landwirtschaft: Sie steht hierzulande ebenfalls unter Druck, nachhaltiger zu werden. Die beiden Anti-Pestizid-Initiativen stossen in der Bevölkerung auf viel Sympathie. Der Bund lässt das Anliegen nun in seine Agrarpolitik ab 2022 (AP22+) einfliessen. Auch der EU-Deal zielt darauf ab, Pflanzenschutzmittel zu reduzieren. Gleiches gilt für Dünger, Antibiotika für Nutztiere und Food Waste. Mit mehr geschützten Flächen will die EU zudem die Biodiversität fördern.

Die EU hat eine Vision, die Schweiz Kompromisse

Aus heutiger Sicht ist die Landwirtschaft in der Schweiz ökologischer und tierfreundlicher als in den meisten anderen europäischen Ländern. Könnte der EU-Deal daran etwas ändern? Der Dachverband Bio Suisse glaubt Ja. Er plädiert deshalb für einen «Swiss Green Deal» – oder mindestens für eine rasche Umsetzung der AP22+. «Wenn die EU in diesen Bereichen aufholt, wird es schwierig, die höheren Schweizer Preise zu rechtfertigen», sagt ein Sprecher. Die Schweiz müsse schauen, dass sie nicht zurückbleibe – sonst könnte etwa der Einkaufstourismus weiter zunehmen.

Weniger dramatisch sieht dies Martin Rufer, Direktor des Schweizer Bauernverbandes. Punkto Pestizid-Reduktion sei die Schweiz viel weiter als die EU, sagt er. Die Umsetzung befände sich schon im parlamentarischen Prozess – beim EU-Deal handle es sich erst um eine Grundlage. Rufer gehört allerdings zu den Gegnern der Initiativen. Bauern würden basierend auf dem Aktionsplan Pflanzenschutz von 2017 schon heute wo immer möglich auf Pestizide verzichten, argumentiert er.