Nachtzüge sind momentan heiss begehrt. Wer abends nach Hamburg, Graz oder Prag reisen will, muss in den nächsten Wochen oft mit einem Sitzplatz vorliebnehmen. Die Schlafwagen sind an vielen Daten bereits ausgebucht. Einerseits liegt das daran, dass gerade Sommerferien sind, andererseits haben Zugreisen durch die Klimadebatte neue Beliebtheit erlangt. Wie die SBB auf Anfragebestätigen, beobachten sie für das erste Halbjahr 2019 einen positiven Trend. Genaue Zahlen wollen sie im September kommunizieren. Laut den Österreichischen Bundesbahnen ÖBB, welche die Nachtzüge für die Schweiz betreiben, gelten die Verbindungen ab Zürich zu den am stärksten nachgefragten im Netz.

Um der gestiegenen Nachfrage entgegenzukommen, haben die SBB vor kurzem angekündigt, das Nachtzugangebot in Kooperation mit den ÖBB auszubauen. Aufgrund der starken Abhängigkeit der Bahn-Infrastruktur kommt dieses Projekt allerdings nur langsam voran. Denn für den Ausbau benötigen die ÖBB neue Nightjet-Züge, die in den nächsten zwei bis drei Jahren von Siemens geliefert werden. Aktuell prüfen die beiden Bahnunternehmen jedoch bereits, welche Strecken zusätzlich auf Nachfrage stossen könnten. «Es sind mehrere Destinationen im Gespräch», sagt ein SBB-Sprecher auf Anfrage.