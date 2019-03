In der Schweiz ist die Ausgangslage noch unklar. Die Anlagestiftung Ethos, die zahlreiche Pensionskassen berät, wird ihre Empfehlung nächste Woche abgeben, sagt Direktor Vincent Kaufmann. Bereits geäussert hat sich die Pensionskasse des Bundes, die Publica. «Wir lehnen an den Generalversammlungen grundsätzlich alle Vergütungen ab, die über 10 Millionen Franken liegen», sagt Patrick Uelfeti, stellvertretender Leiter der Vermögensverwaltung.

Ein Ausschluss der Credit Suisse aus dem Anlageuniversum aufgrund ihrer Vergütungspraxis sei derzeit aber nicht vorgesehen. Dazu braucht es laut dem Reglement der Publica schwerwiegende Verstösse gegen Schweizer Recht oder internationale Normen.

Ausländische Fonds unkritisch?

Auch wenn die Positionsbezüge der Grossanleger noch unklar sind, dürfte sich auch dieses Jahr ein Graben zwischen Schweizer und ausländischen Investoren auftun. Einer der Gründe: «Die Schweizer Stimmrechtsberater ticken in Fragen der Vergütung ähnlich und legen strengere Massstäbe an als die internationalen Berater», sagt Uelfeti. Das sieht auch Vincent Kaufmann von Ethos so. Bei der Höhe der Vergütungen seien Blackrock & Co. viel weniger kritisch.

Blackrock wehrt sich gegen diese Darstellung. Zwischen Juli 2017 und Juni 2018 habe der Vermögensverwalter in Kontinentaleuropa bei jeder dritten Generalversammlung gegen den Vergütungsbericht gestimmt. In den USA sinkt dieser Nein-Anteil jedoch auf bescheidene 11 Prozent. Die Transparenz der Vergütungsberichte in Europa sei oftmals unzureichend, da der Zusammenhang zwischen der Leistung des Topmanagements und der Vergütung oftmals nicht erkennbar sei, sagt eine Sprecherin dazu. Zu Abstimmungen bei einzelnen Firmen wie der Credit Suisse äussere sich Blackrock nicht. Neckisches Detail am Rande: Larry Fink, Chef und Präsident von Blackrock, erhielt zuletzt knapp 28 Millionen Dollar.