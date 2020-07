Google stellt sich auf noch ein Jahr Homeoffice in der Coronakrise ein. Der Schritt solle den Mitarbeitern mehr Flexibilität für die kommenden zwölf Monate erlauben, schrieb Firmenchef Sundar Pichai am Montag in einer E-Mail an die Mitarbeiter, über die das «Wall Street Journal» berichtete. Pichai habe die Entscheidung vergangene Woche nach einer internen Debatte getroffen, schrieb die Zeitung unter Berufung auf informierte Personen. Ursprünglich wollte Google seine Mitarbeiter im Januar zurückholen.

Die Google-Mutter Alphabet hat rund 120'000 Vollzeit-Mitarbeiter. Diese sind auf zahlreiche Länder verstreut. Die verlängerte Zeitspanne gilt denn auch für sämtliche Mitarbeiter des Unternehmens in den meisten seiner Hauptbüros, einschliesslich des Hauptsitzes in Mountain View, Kalifornien, und anderer Büros in den USA, Grossbritannien, Indien, Brasilien und anderswo. In Kalifornien wütet das Coronavirus derzeit besonders stark. Durch das Homeoffice-Regime sollen insbesondere Familien die Möglichkeit haben, ganzjährige Mietverträge anderswo zu unterzeichnen oder für unsichere Schuljahre zu planen. Die Entscheidung sei ein «Zugeständnis an berufstätige Eltern», schrieb etwa der «Spiegel».