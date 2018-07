Die Banken gehen insgesamt zu hohe Risiken ein, wenn sie Kredite vergeben für den Kauf von Renditewohnliegenschaften. Dieser Ansicht ist die Nationalbank (SNB), wie sie im Juni an ihrer «Lagebeurteilung» den Banken höflich, aber bestimmt mitteilte. SNB-Vize Fritz Zurbrügg forderte in einer Rede «gezielte Massnahmen». Mit diesen Krediten wird nicht Wohneigentum zur Selbstnutzung gekauft. Sondern Mehrfamilienhäuser werden erworben, um mit dem Mietertrag eine Rendite zu erzielen.

Welche «weiteren Massnahmen» geprüft werden – dazu verriet SNB-Vize Zurbrügg im Juni nichts Konkretes in seiner Rede. Hingegen schrieb die SNB ein paar Hinweise in ihren Stabilitätsbericht, der gleichentags veröffentlicht wurde. Auf Seite 35 werden zwei Kategorien von Massnahmen kurz umrissen, in einer Fussnote wird auf die Seite 48 im aktuellen Finma-Jahresbericht verwiesen, der im März veröffentlicht wurde.

Eine Massnahme wäre, die Regeln anzupassen, nach denen Kredite für Mehrfamilienhäuser-Investitionen gesprochen werden. Dafür würden die Behörden entsprechende Verordnungen überarbeiten oder die Banken ihre Selbstregulierung. Diese Regeln, die sich die Banken selbst geben und die Finma verbindlich erklären kann, wurden schon 2012 und 2014 verschärft. Die Finma hatte hinter den Kulissen gehörig Druck ausgeübt.

Das Winken mit dem Zaunpfahl von SNB und Finma wurde offenbar verstanden. Gemäss gut unterrichteten Kreisen laufen entsprechende Gespräche in der Bankiervereinigung. «Das wäre den Behörden am liebsten, so müssen sie es nicht selber machen», sagt ein Bankenplatz-Vertreter spöttisch. Doch müssen sich die Banken, mit ihren verschiedenen Interessen, erst einigen: wollen sie die Selbstregulierung überhaupt überarbeiten, und, wenn ja, wie.

Die Bankiervereinigung will die Beratungen nicht dementieren. Auf Anfrage sagt eine Sprecherin: «Dazu können wir derzeit leider keine Auskunft geben.» Ihre öffentliche Haltung zur SNB-Forderung hat die Vereinigung schon mal angepasst. Nach dem Auftritt von SNB-Vize Zurbrügg war man barsch: «Allfälligen zusätzlichen Massnahmen stehen wir kritisch gegenüber.» Nun heisst es, man pflege einen «regelmässigen Austausch» mit den Behörden.

Welche Regeländerungen denkbar wären, diskutieren die Ökonomen der UBS in einem Bericht. So könnte zu Krediten für Mehrfamilienhäuser-Investitionen beispielsweise vorgeschrieben werden: Die Banken müssen diese mit mehr eigenem Kapital unterlegen; der Kredit darf einen bestimmten Anteil an der Investition nicht überschreiten (Belehnungsgrad); der Investor muss den Kredit rascher zurückzahlen (Amortisation).

Weniger Risiken, mehr Eigenkapital

Als ergänzende Kategorie von Massnahmen nennt die SNB im Stabilitätsbericht: Die Finma werde, wie bereits angekündigt, die Aufsicht verstärken über Banken, die im Markt für Renditewohnliegenschaften besonders exponiert sind. Solche Banken würden einzeln die Order erhalten: fahrt die Risiken herunter oder erhöht euer Eigenkapital für solche Investitionen. Auf gut Deutsch werden Schlaumeier härter drangenommen.

Solche Schlaumeier – oder «auffällige Institute» im Finma-Jargon – scheint es im Markt für Mehrfamilienhäuser einige zu geben. Die Finma muss im Jahresbericht an Grundlegendes erinnern: «Die Überwachung der EtP-Entwicklungen im Zeitverlauf ist eine wichtige Aufgabe des Verwaltungsrats.» EtP sind «Exceptions to Policy»; also Geschäfte, für die als Ausnahmefälle die Richtlinien nicht eingehalten werden. Auf Anfrage erklärt ein Sprecher: «Bei einzelnen Playern stellten wir eine Zunahme von EtP-Geschäften fest.»

Run auf Mehrfamilienhäuser

Diese Ausnahme kommt dem Normalfall gefährlich nahe im Markt für Mehrfamilienhäuser-Investitionen. So wurde 2017 etwa gegen die Richtlinie zur Tragbarkeit regelmässig verstossen. Bei knapp über der Hälfte aller neu abgeschlossenen Hypotheken würden die Mieten nicht ausreichen für die Bedienung des Kredits, für Amortisation und Unterhalt, stiegen die Zinsen auf 5 Prozent.

Diese Häufung von EtP-Geschäften dürfte die unvermeidliche Folge der rekordtiefen Zinsen sein. Banken, die vor allem im Inland operieren, sind ihre Kredit-Margen jedes Jahr ein wenig mehr weggebrochen. Ende 2017 betrugen diese durchschnittlich einen Drittel weniger als zehn Jahre zuvor. Um das aufzufangen, vergaben sie mehr Hypotheken: 4 Prozent mehr alleine 2017, was doppelt so viel ist wie das damalige Wirtschaftswachstum.

Die Schwemme an Hypotheken befeuert einen Run auf Mehrfamilienhäuser. Die Preise dafür sind in den letzten 10 Jahren um 60 Prozent gestiegen, obschon sie nicht entsprechend mehr einbringen: Die Mieten sind nur 10 Prozent höher. Doch es wird weiter gekauft; Staatsanleihen werfen weniger ab. Hohe Preise, hohe Hypotheken – so werden zwangsläufig die Tragbarkeits-Richtlinien nicht eingehalten. Mehr Investoren müssten alle ihre Mieteinnahmen für die Bedienung des Kredits ausgeben, stiege der Zins auf 5 Prozent.

Also wird an allen Schrauben gedreht, die irgendwie die Rendite beeinflussen. Ein Beispiel dafür findet sich im Stabilitätsbericht. Von allen Hypotheken, die kommerzielle Investoren letztes Jahr abschlossen, waren 45 Prozent kurzfristig: mit Laufzeiten von unter einem Jahr. Darauf ist der Zins geringer als auf Hypotheken, die zehn Jahre lang laufen. Doch der Investor gerät schneller finanziell in die Bredouille, sollten Hypotheken wieder teurer werden. Auch davor warnt die SNB in ihrem Stabilitätsbericht.

Diese Mechanismen mit «gezielten Massnahmen» zu stoppen, dürfte knifflig werden. Die UBS-Ökonomen zumindest warnen im erwähnten Bericht vor «Verzerrungen» und «Ausweichstrategien der Investoren». Mit strengeren Regeln würden Mehrfamilienhäuser nur noch an peripheren Lagen finanziell rentieren. «Investoren könnten in ein höheres Risikosegment gedrückt werden», also noch riskantere Wetten eingehen. Und am Ende flösse das billige Geld womöglich nur über «neue Kreditkanäle» in den Immobilienmarkt.