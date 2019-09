In Europa und den USA werden Rezessionen befürchtet. Die Zentralbanken könnten nächste Woche ihre Leitzinsen senken – und die Nationalbank (SNB) zur Heraufsetzung ihres Negativzinses zwingen. Auch in der Schweiz kühlt sich die Konjunktur ab. In dieser Situation fordert der Gewerkschaftsbund höhere Löhne. Die «Schweiz am Wochenende» hat Chefökonom Daniel Lampart am Sitz des Gewerkschaftsbunds in Bern befragt.

Wenn es tatsächlich globale eine Rezession gibt – was sind die Folgen für die Schweiz?

Daniel Lampart: In der Schweiz gibt es keine Rezession. Wichtig ist aber, dass die Löhne endlich steigen. Weil sie sinken und die Renten ebenfalls, wird weniger konsumiert. Und die Nationalbank muss offensiver agieren als bisher. Mit Taten, wie mit Worten. Es ist nach wie vor unklar, auch für die Finanzmärkte, was sie eigentlich will. Das hilft nicht, wenn Aufwertungsdruck droht. Der Franken ist nach wie vor überbewertet.