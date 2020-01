General Motors rüstet Werk für Elektro- und Roboterautos um

Die Fabrik Detroit-Hamtramck soll zunächst Ende 2021 mit der Produktion des geplanten Elektro-Pickups beginnen, wie GM am Montag ankündigte. Kurz danach soll dort auch das jüngst vorgestellte Robotaxi-Fahrzeug "Origin" ohne Lenkrad und Pedale gebaut werden.

GM will in den Umbau 2,2 Milliarden Dollar stecken, weitere 800 Millionen Dollar sollen in die Ausrüstung von Zuliefern gehen. Das zuvor von der Schliessung bedrohte Werk baut mit 900 Mitarbeitern aktuell die Modelle Chevrolet Impala und Cadillac CT6, die sich schlecht verkaufen. Der Umbau solle mehr als zu 2200 Arbeitsplätze schaffen, teilte GM mit. Zugleich wird die Fabrik während des Umbaus mehrere Monate stillstehen.