Allein in der Schweiz wurden 1400 Stellen gestrichen – die meisten davon in Baden AG, nämlich 1100, die übrigen an den anderen Aargauer Standorten in Birr und in Oberentfelden.

Total hat GE damit rund 2400 Arbeitsplätze gestrichen seit Ende 2015. Damals übernahm der Konzern für 10 Milliarden Dollar das Energiegeschäft des französischen Konzern Alstom.

Diese Woche wurde nun bekannt, was General Electric seinen obersten Managern für das Geschäftsjahr 2017 als Lohn ausbezahlt. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, hat der ehemalige CEO, Jeff Immelt, für 2017 noch 8,1 Millionen Dollar verdient. Er trat am 1. August 2017 vorzeitig von seinem Amt zurück. Sein Nachfolger, John Flannery, erhielt total 9 Millionen.