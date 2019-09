Ob das Thema nun vom Tisch sei, lasse sich «zum jetzigen Zeitpunkt» nicht sagen. Der UBS-Ökonom Kalt formuliert es noch etwas deutlicher: «Aufgeschoben ist eventuell nicht aufgehoben.» Die Fortsetzung hänge auch davon ab, was in den kommenden Monaten geschehen werde.

Diesbezüglich macht Kalt auch schon ein Fenster auf: «Die Nationalbank signalisiert mit ihrem Schritt einerseits, dass die Negativzinsphase noch sehr lange andauern wird. Anderseits dürfte sie damit das Feld für mögliche weitere Zinssenkungen geebnet haben.» Die Nationalbank würde also ihren Negativzins doch noch erhöhen, einfach zu einem späteren Zeitpunkt.

Zu dieser Deutung passt auch eine Passage in der Medienmitteilung der Nationalbank. Die Belastung durch den Negativzins solle auf das Nötigste beschränkt werden, um auch in Zukunft den geldpolitischen Handlungsspielraum sicherzustellen. Das kann man so verstehen, dass die Nationalbank erst die Belastung für die Banken abschwächen will.

Schliesslich hat sie auch ein Interesse, dass die Banken solide sind und die Wirtschaft mit Krediten versorgen. Wenn die Belastung dann geringer ist, kann sie ihren Negativzins nochmals erhöhen. Die Banken geben die Kosten aus den Negativzinsen an die Kunden weiter. Dieser Trend bleibt bestehen.

Das zeigt auch eine Meldung einer Nachrichtenagentur, wonach die Grossbank Credit Suisse eine neue Gebühr einführen will. Grosskunden sollen auf Frankenkonten einen Strafzins zahlen. Das Thema bleibt heftig umstritten. Für die einen sind Negativzinsen für Kleinsparer Ding der Unmöglichkeit.

Keine Bank werde es je wagen, die Kunden derart zu vergraulen. Sie vermuten Panikmache durch die Banken, mit einem Ziel: die Nationalbank zu Zugeständnissen zu bewegen. Für die anderen werden Negativzinsen für Kleinsparer schon sehr bald kommen.