Fusionsgerücht: UBS-Präsident Axel Weber soll mit Verlagerung des Hauptsitzes gedroht haben

«Signal» heisse das Fusionsprojekt, berichtete gestern das Branchenportal «Inside Paradeplatz», und auch wenn es nichts als Spekulationen waren, so hatte die Meldung doch Folgen: An der Börse zogen die UBS- und CS-Aktien stark an. Heute Dienstagmorgen eröffneten die beiden Aktien leicht tiefer, sie notieren aber immer noch höher als vor dem Aufkommen der Fusionsgerüchte.

Derweil legt der Finanzblog des Wirtschaftsjournalisten Lukas Hässig nach. Es soll in beiden Verwaltungsräten «heftigen Widerstand» gegen die Fusionspläne der geben, schreibt er. Als prominenter Kritiker wird Severin Schwan genannt, Verwaltungsrats-Vizepräsident der CS (und Roche-Chef). Im UBS-Verwaltungsrat soll «Signal» angeblich bereits diese Woche behandelt werden.

Ist Finanzminister Ueli Maurer informiert?

Treibende Kraft hinter einem Zusammenschluss soll UBS-Verwaltungsratspräsident Axel Weber sein. Bereits Anfang 2021 soll die Fusion vereinbart werden und schon Ende des gleichen Jahres vollzogen sein, behauptet der Finanzblog. Weber habe auch schon das Gespräch mit den Behörden gesucht. Dabei habe Weber sogar mit dem Wegzug des Hauptsitz der UBS nach Frankfurt gedroht. Am Gespräch sollen unter anderem Bundesrat Ueli Maurer und Mark Branson, Chef der Finanzmarktaufsicht Finma, anwesend gewesen sein.