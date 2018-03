Frau Ritter, wie viele Aussteller kommen an dieser Baselworld weniger als im Vorjahr?

Sylvie Ritter: Wir begrüssen 650 ausstellende Marken nach 1300 zur Ausgabe 2017. Das bedeutet aber nicht, dass die Baselworld nur noch halb so gross ist. Es wird rund ein Drittel weniger Fläche bespielt.

Was sind nach Ihrer Auffassung die Gründe für den Rückgang?

Der Uhren- und Schmuckmarkt ist weltweit in einem Umbruch. Es ist ein Konzentrationsprozess im Markt zu beobachten, sowohl bei den Produzenten als auch im Handel. Die zunehmende Digitalisierung wirkt als Katalysator. Wenn man als Messe mit einem solchen Prozess konfrontiert ist, gibt es zwei Arten, wie man reagieren kann: Entweder gehen Sie in die Breite, das heisst, Sie versuchen möglichst viele Aussteller zu gewinnen, haben dann aber kein klares Konzept mehr und verlieren allenfalls das Vertrauen der weltbekannten Marktleader. Oder aber Sie setzen kompromisslos auf Qualität und versuchen, die Besten der Branche aus allen Bereichen zu versammeln. Für diesen Weg haben wir uns entschieden, in Abstimmung mit den wichtigsten Ausstellern. Diese nehmen aber selbstverständlich keinen Einfluss darauf, wer an der Messe teilnimmt.

Die Konjunktur ist so gut wie selten. Der Konjunkturzyklus geht praktisch weltweit synchron nach oben, auch die Schweizer Uhrenindustrie hat zugelegt. Eigentlich müsste das bei der Baselworld ablesbar sein. Ist das jetzt ein Aussteller-Streik?

Das muss man differenziert betrachten. Vom Aufschwung profitieren nur ganz wenige. Wenn Sie den Markt betrachten, werden Sie feststellen, dass der durchschnittliche Händler heute viel weniger Marken im Portfolio hat als noch vor fünf oder zehn Jahren. Oder umgekehrt: Fast alle erfolgreichen Händler sind mit den gleichen Marken erfolgreich. Heisst: Die Starken werden stärker und die nicht ganz so starken Marktteilnehmer haben manchmal Schwierigkeiten.

Gleichzeitig hat der «Salon International de la Haute Horlogerie» zugelegt …

Hier haben wir es mit ganz anderen Konzepten und Ausgangslagen zu tun. Auf dem SIHH zeigt die Richemont-Gruppe ihre Neuheiten, gemeinsam mit wenigen anderen Marken, während die Baselworld die Branche in ihrer ganzen Vielfalt präsentiert – anhand der erfolgreichsten und begehrtesten Marken ihres jeweiligen Segments.

