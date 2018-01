Zu den Schwerpunkten am Weltwirtschaftsforum gehört das Thema Ernährung. 800 Millionen Menschen seien chronisch unterernährt, obwohl es weltweit genug Nahrungsmittel gebe – so die Feststellung eines vom WEF herausgegebenen Berichts. Darüber diskutierte in Davos eine hochkarätige Runde, die von «Nordwestschweiz»-Chefredaktor Patrik Müller moderiert wurde.