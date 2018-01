Der Fleischmarkt sei international sehr kompetitiv, und in der Schweiz sei kaum Wachstum möglich. «Wir sehen natürlich auch, dass Alternativen zum Fleisch gefragt sind, wie etwa vegetarisches oder veganes Essen», so Wyss.

Die Zahlen zum europäischen Convenience-Markt zeigen einen deutlichen Aufwärtstrend: Seit 2010 wächst der Markt in Europa im Durchschnitt um 3 Prozent pro Jahr. In der Schweiz lag das Wachstum im kleinflächigen Detailhandel, also bei Convenience-, Tankstellenshops und Kiosken, von 2013 bis 2016 bei jährlich 1,5 Prozent.

In der gleichen Zeit wuchs der gesamte Food-Detailhandel nur um rund die Hälfte, wie ein Retail-Spezialist der Credit Suisse auf Anfrage schreibt. Das zeigt, dass auch in der Schweiz der Convenience-Trend ungebrochen ist. Dieser soll laut Credit Suisse weiter anhalten.

Verstärktes Ausland-Engagement

Bell blickt in Zukunft noch stärker in Richtung Ausland. Denn durch den Kauf von Hügli werde Bell rund 40 Prozent seines Umsatzes im Ausland erwirtschaften, sagt Wyss. Investitionen seien vorwiegend dort geplant. So etwa in einen neuen Produktionsstandort für Fertigprodukte in Österreich. Mittelfristig will Bell 50 Prozent seines Umsatzes im Ausland machen.

Hügli beschäftigt von den rund 1500 Mitarbeitern einen Grossteil in Europa. Die Produktionsstätte im deutschen Radolfzell ist mit gut 700 Angestellten am besten bestückt. In der Schweiz beschäftigt die Firma lediglich 210 Mitarbeiter. Auch der Umsatz kommt bei Hügli mehrheitlich aus dem Ausland: Nur gerade 14 Prozent werden in der Schweiz erwirtschaftet, hingegen über 50 Prozent in Deutschland.

Mit dem Kauf von Hügli erwirbt Bell ein traditionsreiches Familienunternehmen. Erst Ende September des letzten Jahres ist Alexander Stoffel, Firmenpatron von Hügli, verstorben. Er begleitete die Verkaufsverhandlungen. Stoffel trat 1957 als Geschäftsleiter in die Firma ein und sass bis zuletzt im Verwaltungsrat von Hügli. Bell übernimmt 50,5 Prozent der Hügli-Aktien. Diese befinden sich momentan im Besitz der Dr. A. Stoffel Holding. Bell will zudem die restlichen Aktien aufkaufen. Der gesamte Kaufpreis liegt bei 444 Millionen Franken.