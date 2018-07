Die neue Seidenstrasse ist ein chinesisches Infrastruktur-Projekt. China will mit gross angelegten Investitionen neue Handelswege für das Land erschliessen. In China heisst das von Staatschef Xi Jinping 2013 initiierte Projekt «One belt, one road». Belt symbolisiert dabei die Seidenstrasse der Antike, welche China mit Europa und mit dem Nahen Osten verband. Road meint den Seeweg in Richtung Afrika und in das Mittelmeer. Im Zentrum stehen der Initiative stehen vor allem Infrastruktur-Projekte wie Strassen und Häfen in den einzelnen Ländern.