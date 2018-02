Aus den Angebotsunterlagen geht hervor, dass Studhalter mittels zweier Darlehen der SWIAG Holding insgesamt 118 Millionen Franken bereitstellte, damit Burgener aus der bestehenden Minderheitsbeteiligung an der börsenkotierten Constantin Medien eine satte Mehrheit machen konnte. Mittlerweile sind 78 Prozent der Aktien über die beiden Burgener-Gesellschaften Highlight Communications (HLC) und Highlight Event and Entertainment (HLEE) in den Händen der Schweizer. Doch die Freude ist getrübt: Studhalter sitzt in Nizza in Untersuchungshaft. Ihm werden Steuerhinterziehung und Geldwäscherei im Zusammenhang mit Villengeschäften an der Côte d’Azur vorgeworfen.

Der Verdacht, den Studhalter sowohl beim Immobilien- als auch beim Mediendeal begleitet: Er agiere als Treuhänder seines Milliardärs-Freundes Kerimov. Diesem ist es als Duma-Abgeordnetem untersagt, ausserhalb von Russland offiziell Konten zu führen. In beiden Fällen wird der Treuhand-Verdacht von Studhalters Anwälten als unbegründet in aller Form zurückgewiesen: Studhalter agiere ausschliesslich mit eigenem Geld. Um seine Solvenz zu demonstrieren, legte er gegenüber der «Luzerner Zeitung» seinen Steuerausweis offen, der ihm ein Vermögen von 191 Millionen Franken bescheinigt. Der Letzte, der zu diesem öffentlichkeitswirksamen Mittel griff, war Dieter Behring, der kurz vor seiner Verhaftung auswies, er versteure 450 Millionen Franken.

Studhalter wurde am 12. Januar überraschend verhaftet, einen Monat später sitzt er immer noch in Untersuchungshaft. Dabei wurde Kerimov, der im vergangenen November festgesetzt worden war, rasch wieder in Hausarrest entlassen. Dies allerdings bei einer zunächst auf fünf Millionen angesetzten, dann auf vierzig Millionen Euro erhöhten Kaution. Mittlerweile durfte Kerimov sogar zweimal nach Moskau zurückkehren, wo er neue Deals einfädelte. Studhalter wartet währenddessen auf ein Verfahren.

Für Burgener wird die Lage ungemütlicher, je länger sein Partner in Haft sitzt. In einer ersten Stellungnahme hiess es noch, man äussere sich nicht zu dessen «internen Finanzangelegenheiten». Eine «renommierte Revisionsgesellschaft» habe nachgewiesen, dass Studhalter über ein «ausreichendes Privatvermögen» verfüge. Doch nun folgt eine formelle Distanzierung. Denn in der Ad-hoc-Mitteilung, die Burgener über die HLEE kurz vor Matchbeginn verbreitete, ist nicht nur die erfolgreiche Übernahme der Constantin Medien kommuniziert, darin heisst es auch: Klauseln im Aktionärsbindungsvertrag zwischen Burgener und Studhalter, die mit der Übernahme zur Wirkung kommen sollten, würden ausgesetzt. Das heisst: Studhalter muss auf seine Aktionärsrechte verzichten und darf weder direkt noch indirekt Einfluss auf die Firmen ausüben. Dies, «bis die Vorwürfe gegen Alexander Studhalter entkräftet sind», wie Peter von Büren, Verwaltungsrat der HLEE, auf Anfrage sagt.

Burgener hat mit dem FCB den Achtelfinal der Champions-League und die Herrschaft über die Constantin Medien erreicht. Dass das Heimspiel hoch verloren ging und er vielleicht bald einen neuen Financier benötigt, ist das Risiko, das er dafür in Kauf genommen hat.