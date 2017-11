Wie das Luftfahrtunternehmen am Freitag mitteilte, hatte die Generalversammlung Blattmann am Donnerstag in den Verwaltungsrat berufen. Der 61-Jährige tritt sein Amt am 1. Januar 2018 an.

Mit Blattmann habe die Swiss einen in Wirtschaft und Politik "hoch geschätzten und sehr erfahrenen Fachmann gewinnen können", der "zugleich über weitreichende internationale Wirtschaftskenntnisse und umfangreiche Führungserfahrung" verfüge, wird VR-Präsident Reto Francioni in einem Communiqué zitiert.

Der ehemalige Armeechef übernimmt den Posten von Montie Brewer, der dem Gremium seit 2013 angehörte. Jacques Aigrain tritt per Mitte 2018 aus dem Verwaltungsrat zurück; er gehörte seit 2002 der strategischen Führung des Lufthansa-Tochterunternehmens an.

Somit verkleinert sich der Swiss-Verwaltungsrat um eine Person. Nach den personellen Änderungen werden neben Blattmann und VR-Präsident Francioni noch die beiden Lufthansa-Vertreter Harry Hohmeister und Ulrik Svensson sowie Doris Russi Schurter im Gremium sein.