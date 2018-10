509 Bahnen und Stände haben in diesem Jahr eine Bewilligung zur Teilnahme an der Basler Herbstmesse erhalten, wie Daniel Arni, Leiter Messe und Märkte im Präsidialdepartement Basel-Stadt, am Dienstag vor den Medien sagte. Das ist eine Bewilligung mehr als 2017. Eingegangen waren 1009 Bewerbungen; die Hälfte kam also nicht zum Zug.

Dieses Jahr gibt es wiederum neue Bahnen für Gross und Klein, bei denen für alle etwas dabei ist.

Das Comeback für die Ponys

Neben den Neuheiten werden die rund 38'000 Quadratmeter Fläche in der Basler Innenstadt sowie in einer Halle der Messe Schweiz erneut mit viel Traditionellem bespielt. Dies werde von den Besucherinnen und Besucher so erwartet, sagte Arni weiter. Seit 2013 steht etwa die Hallenmesse im Zeichen der 1980er-Jahren mit Bahn-Klassikern wie «Tagada», «Breakdance» oder der «Wiener-Prater-Geisterbahn».

Ein Comeback erlebt 2018 das Ponyreiten auf dem Petersplatz, das vermisst worden sei. Laut Arni ist es in diesem Jahr gelungen, einen Anbieter zu finden, der eine «tiergerechte» Durchführung ermöglichen und die Auflagen erfüllen kann.

Diesmal keine Bewilligungen erhielten dagegen diejenigen zwei Fahrgeschäfte, die 2017 je einen Unfall gehabt hatten. Die Unfälle seien aber nicht der Grund, sagte Arni, sondern der generelle Wunsch nach Abwechslung auf den Plätzen. Bei den Unfällen waren damals insgesamt sechs Personen verletzt worden.