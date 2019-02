Fachleute aus dem In- und Ausland nehmen am Anlass teil, darunter etwa der russische Cybersicherheitsexperte Eugen Kaspersky. Am Mittwoch steht jedoch in erster Linie die Cybersicherheit in der Schweiz im Fokus, wie die Organisatoren mitteilten.

Pascal Lamia, Leiter der Melde- und Analysestelle Informationssicherung des Bundes (Melani) präsentiert die Strategie und die Mittel der Schweiz. Gérald Vernez, Delegierter des VBS für Cyber-Defence, stellt den Aktionsplan Cyberabwehr vor und Oberst Robert Flück die neu geschaffene militärische Ausbildung zum Cyber-Spezialisten.

Rund 1000 Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft und Forschung erwarten die Organisatoren. Auf dem Programm stehen neben Vorträgen auch Rundtischgespräche und kontradiktorische Debatten. Zu den Themen, die besprochen werden, gehören auch das Dark Web und die Blockchain-Technologie.