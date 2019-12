Erste Hinweise: Wird Mammut nach China verkauft?

Mammut ist eine der bekanntesten Schweizer Marken – aber vermutlich schon bald nicht mehr in Schweizer Besitz. Denn seit gestern ist klar, dass der Schweizer Mischkonzern Conzzeta den Outdoor-Brand absetzen will. Mit grösster Wahrscheinlichkeit ins Ausland, vielleicht nach China. Es wäre nach Sigg (Flaschen) und Bally (Schuhe) eine weitere Traditionsmarke, die in chinesische Hände überginge. «Das Umfeld im Outdoor-Bereich ist nicht einfach, auch wenn wir bei der Digitalisierung grosse Fortschritte gemacht haben», sagt Ernst Bärtschi, Conzzeta-Verwaltungsratspräsident. Mammut sei eine starke Marke. Seit Jahren behauptet sie sich auf dem europäischen Markt. Doch der Durchbruch in den heute zentralen Märkten in Asien (mit Ausnahme von Japan) und Amerika ist bisher nicht gelungen. «Dafür suchen wir geeignete Partner», so Bärtschi.

Von der Outdoor-Marke zum Lifestyle-Brand

Seit mehr als 35 Jahren ist Mammut im Besitz des Mischkonzerns Conzzeta. Doch im Verlauf dieses Jahres kam der Conzzeta-Verwaltungsrat zum Schluss, dass man künftig auf die Blechbearbeitung (Bystronic) fokussieren will. Deshalb will man die anderen drei Bereiche (Schmid Rhyner, FoamPartner und Mammut) bis Ende 2020 verkaufen.