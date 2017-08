Die Kernkompetenzen von Winsun mit Sitz in Steg und rund 70 Mitarbeitenden seien Projektentwicklung, Ingenieurarbeiten sowie Vertrieb und Marketing von Photovoltaikanlagen. Winsun biete intelligente und nachhaltige Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette und verfüge über grosse Kompetenz in einem Geschäftsbereich, der Zukunftspotenzial habe, teilte Energiedienst am Mittwoch mit.

Ziel der Mehrheitsbeteiligung sei unter anderem, die Eigenstromversorgung von Gebäuden zu optimieren. Winsun ergänze das Leistungsangebot der Tochter Tritec und Energiedienst sieht Möglichkeiten für Querverkäufe, Synergien und sich ergänzende Marktgebiete.

Angaben zum Kaufpreis machte Energiedienst nicht. Derzeit hat Winsun zwei Altaktionäre, die Gründer (75 Prozent) sowie die Inretis Holding AG (25 Prozent). Energiedienst erwirbt von den Gründern 36 Prozent und von Inretis 15 Prozent der Aktien.