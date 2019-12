Endloser Streit um Uber: Darum geht es für Fahrer und Kunden, Schweizer Steuerzahler und das Königshaus von Saudi-Arabien

Uber wird bekämpft von der Unia, die Öffentlichkeit schaut zu. Vom Fahrdienst-Vermittler aus den USA verlangt die grösste Gewerkschaft der Schweiz, er müsse die Spielregeln einhalten. Er sei Arbeitgeber der Fahrer, die seine App nutzen. Uber will eine Plattform sein, die Fahrer würden ihre eigenen Chefs sein wollen. Die Öffentlichkeit mag sich fragen: Arbeitgeber oder nicht, warum soll das dermassen von Bedeutung sein? Und wenn es wichtig wäre für Uber und Unia, was geht es Herr und Frau Meier auf der Strasse an?

Derlei Fragen werden nun in einem neuen Gutachten beantwortet, das die Unia in Auftrag gegeben hat beim Basler Rechtsprofessor Kurt Pärli. Es ist ein neue Wende im Krieg der Gutachter, in dem bislang beide Seiten je zwei Gutachten für sich verbuchen konnten. Zwei Gutachter kamen zum Schluss, ja, Uber ist Arbeitgeber seiner Fahrer; zwei Gutachten kamen zum Schluss, nein, Uber ist bloss eine Plattform. Nun erscheint das Pärli-Gutachten und zeigt auf: gilt Uber nicht als Arbeitgeber, so hat das diese und jene Folgen für Fahrer und Kunden, für Uber selber und notabene für den Schweizer Steuerzahler.

Die Folgen ergeben sich entlang einer Kausalkette, an deren Anfang die Fahrer stehen. Das Recht muss sie nämlich einordnen. Ist Uber ihr Arbeitgeber, gelten sie als nicht selbstständig Erwerbende. Ist Uber nicht ihr Arbeitgeber, sind sie selbstständig Erwerbende. Je nach Status haben sie andere Rechte und Pflichten. Um viel Geld geht es vor allem bei den Beiträgen an diverse Versicherungen.

Worum sich alles dreht: das liebe Geld

Ein selbstständiger Fahrer erhält von Uber kein Geld für die drei Sozialversicherungen: die Vorsorge fürs Alter und für Hinterlassene (AHV), gegen Invalidität (IV) und gegen Erwerbsausfall (EO). Uber zahlt nichts, die Fahrer zahlen selber. Wären sie dagegen Nicht-Selbstständige, dann muss Uber die Hälfte zahlen.

Nach diesem Muster geht es weiter, kreuz und quer durchs Dickicht aller staatlich vorgeschriebenen Versicherungen. Berufliche Vorsorge? Als Arbeitgeber müsste Uber ab einem Mindestlohn die Hälfte zahlen. Arbeitslosenversicherung? Uber zahlt die Hälfte. Unfallversicherung? Uber zahlt alles.

Damit dreht sich alles ums liebe Geld, und zwar um viel. All die Beiträge läppern sich zusammen. Alles in allem belaufen sie sich auf 25 bis 30 Prozent eines Lohnes. Wenn in der Schweiz vielleicht 3000 Fahrer mit der Uber-App herumfahren, kommt über die Jahre schnell einmal Millionen von Franken zusammen.

Früher floss dieses Geld an die verschiedenen Versicherungen. Solang Uber nicht als Arbeitgeber gilt, wird dieses Geld neu verteilt.

Uber: tiefere Personalkosten, mehr Gewinn, zufriedene Aktionäre

Für Uber bleiben die Personalkosten deutlich tiefer. Die Aktionäre von Uber können mit höheren Gewinnen rechnen. Die Börsenbewertung ist besser. Ein grosser Investor von Uber ist beispielsweise der Staatsfond von Saudiarabien. So ist der Streit von Uber aus Kalifornien mit einer Schweizer Gewerkschaft verlinkt mit dem Königshaus von Saudi-Arabien.