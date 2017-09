Zwischen Genf-Flughafen und Lausanne fallen sowohl die InterCity-Fernverkehrszüge in Richtung St. Gallen wie auch die IR-Fernverkehrszüge in Richtung Luzern aus. Die ICN-Fernverkehrszüge in Richtung Zürich HB fallen zwischen Genf-Flughafen und Morges aus.

Auch der Regionalverkehr ist beeinträchtigt. Die Einschränkung dauert voraussichtlich bis 11 Uhr, wie die SBB mitteilt.