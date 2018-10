Indische Hochzeiten sind riesig, laut und bunt. Zumindest in Bollywood-Filmen. Rund 11 Millionen davon werden pro Jahr in Indien gefeiert. Ob sie tatsächlich so schillernd sind wie in den genannten Filmen, können Touristen herausfinden, wenn sie auf ihrer Reise durch das asiatische Land zu einer Hochzeit eingeladen werden. Oder aber, wenn sie sich ein Tickt für eine Hochzeit kaufen.

Bitte, was? Ein Ticket für eine Hochzeit? Richtig gelesen. Möglich macht es das Unternehmen Joinmywedding. Auf der Webseite des Unternehmens können indische Paare ihr Hochzeitsdatum publizieren, Touristen können sich ein Ticket dafür kaufen. Laut dem Reiseportal Travelnews kosten die Tickets rund 300 Dollar. Das Brautpaar erhält den Hauptanteil davon, Joinmywedding bezieht eine Provision von 15 Prozent.

Das Unternehmen wurde 2016 gegründet. Die Gründerinnen sind drei junge Frauen aus Ungarn, Australien und Indien. Sie wollen es Touristen ermöglichen, eine neue Facette von Indien zu entdecken. Das Motto von Joinmywedding lautet: „Du warst nicht in Indien, wenn du nicht an einer indischen Hochzeit zu Gast warst.“