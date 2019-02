Gemessen wurde der markante Mehrverkehr an einer Zählstelle an der St. Gallerstrasse in Herisau. Der "Black Friday" habe offenbar die Massen in die Einkaufszentren nach Winkeln und Abtwil gelockt, heisst es in der Mitteilung der Ausserrhoder Kantonskanzlei vom Mittwoch. Eine Rücksprache mit anderen Kantonen habe diese Vermutung bestätigt.

Aber nicht nur Rabatte verursachten Mehrverkehr - auch das Wetter spielte eine Rolle: Der höchste gemessene Wert im Kanton wurde im letzten Jahr am 25. Mai registriert, "einem strahlend schönen Freitag". Auf der Alpsteinstrasse in Herisau waren 22‘280 Fahrzeuge unterwegs.