Gerüchte von einer Fusion der beiden grössten chinesischen Chemie-Unternehmen hat es in den vergangenen zwei Jahren zwar schon mehrfach gegeben. Doch nun könnten sie sich bewahrheiten. Wie das chinesische Wirtschaftsmagazin «Caixin» berichtet, stehen die beiden Staatskonzerne Sinochem und Chem China unmittelbar vor einer Fusion.

Das Medium beruft sich auf Informationen eines Insiders, dem gute Kontakte zur chinesischen Führung nachgesagt werden. Einen konkreten Rahmen, wie und wann die Fusion ablaufen soll, nannte das Magazin nicht. Weder Sinochem noch Chem China wollten sich offiziell dazu äussern. Chem China hatte erst im vergangenen Jahr für die Rekordsumme von 43 Milliarden US-Dollar den Basler Agrochemie-Konzern Syngenta übernommen.

Syngenta: Auswirkungen unklar

Was eine unmittelbar bevorstehende Fusion der beiden chinesischen Chemie-Giganten dieses Mal jedoch wahrscheinlich macht: Ren Jianxin, der bisherige Chef von Chem China, der damit auch dem Verwaltungsrat von Syngenta vorsass, geht in den Ruhestand. Sein Nachfolger wird Ning Gaoning. Dieser wiederum ist Präsident von Sinochem und soll es dem Medienbericht zufolge auch bleiben. Ning wird damit also beide chinesischen Chemiegiganten leiten. Er wird damit auch die Leitung des Verwaltungsrats von Syngenta übernehmen. Was das für Auswirkungen für das Schweizer Unternehmen haben wird, ist bislang nicht bekannt.

Sinochem ist mit dem Import von Düngemitteln gross geworden und inzwischen ein Mischkonzern mit über 50'000 Mitarbeitern. Im vergangenen Jahr machte der Chemieriese einen Umsatz von 60 Milliarden Dollar. Chem China mit sogar über 140 000 Mitarbeitern kam auf einen Umsatz von rund 45 Milliarden Dollar. Sollte es zu einem Zusammenschluss kommen, würde ein Konzern mit einem Jahresumsatz von über 105 Milliarden Dollar entstehen.

Beide sind inzwischen Mischkonzerne, die über die Verarbeitung von petrochemischen Substanzen über Saatgut bis hin zur Produktion von Plastik und anderen Kunststoffen so ziemlich alles herstellen, was mit Chemikalien zu tun hat. Im Bereich Silikone ist Chem China einer der drei grössten Hersteller der Welt. Chem China hat unter anderem den deutschen Maschinenbauhersteller KraussMaffei übernommen, den französischen Futtermittelhersteller Adisseo und den italienischen Reifenhersteller Pirelli. Sinochem hingegen hat sich mit Übernahmen im Ausland bislang zurückgehalten.

Pläne der chinesischen Führung zu einer Fusion dieser beiden Chemieriesen gibt es schon eine Weile. Die Zentralregierung ist seit einigen Jahren dabei, die Zahl ihrer Staatsunternehmen zu senken. Viele von ihnen gelten als ineffizient und haben gewaltige Schulden angehäuft. Vor allem die Überkapazitäten sorgen dafür, dass sie dem Privatsektor die Geschäfte abwürgen. Die Chemiebranche leidet derzeit besonders. Bei Chem China gingen die Umsätze zuletzt leicht zurück.

Zentralregierung setzt sich durch

Schon vor zwei Jahren hatte die Zentralregierung angekündigt, dass sie aus Chem China und Sinochem einen Konzern machen wolle, der global konkurrenzfähig ist und mit Grössen wie BASF, Bayer oder Dow Chemical mithalten kann. Im Mai 2017 verdichteten sich die Meldungen, dass eine Fusion unmittelbar bevorstehe. Die Wettbewerbshüter hatten kurz zuvor die Übernahme von Syngenta durch Chem China genehmigt.

Doch dann machten Gerüchte die Runde, Chem China habe sich mit der Syngenta-Übernahme in Höhe von 43 Milliarden Dollar übernommen. Die Fusion diene bloss dazu, Chem China zu helfen. Sehr wahrscheinlich um diese Gerüchte zu zerstreuen, wurden diese Pläne verschoben. Die Regierung wollte auf keinen Fall den Eindruck entstehen lassen, dass Chem China finanzielle Nöte hat. Chem China plante weitere Übernahmen.

Hinzu kamen angebliche persönliche Animositäten zwischen Chem-China-Chef Ren und dem Sinochem-Vorsitzenden Ning. Beide Männer hätten die Fusionspläne bekämpft, berichteten Branchenkenner. Wortwörtlich habe Ren vor einem Jahr beteuert, er «verabscheue» es, ein von ihm errichtetes Unternehmen zu verlassen. Enge Mitarbeiter waren auch überrascht, dass eine Frühverrentung Rens überhaupt in Erwägung gezogen wurde. Ning wiederum soll sich besorgt gezeigt haben über die angeblich zu hohe Verschuldung und die komplexe Struktur von Chem China.

Der heute 60-jährige Ren steht seit drei Jahrzehnten an der Spitze von Chem China und seiner Vorgängerfirmen. Er hatte das Unternehmen mit einem Startkapital von lediglich tausend Dollar gegründet und in den 1990er-Jahren nach und nach vom Staat rund 100 Fabriken übertragen bekommen. Auch wenn Chem China ein Staatsunternehmen ist, wird es sehr mit seinem Namen verbunden. Er selbst sprach mehrfach von «mein Lebenswerk». Offenbar hat sich die Zentralregierung nun mit ihren Plänen durchgesetzt.