Ein Laptop auf dem Küchentisch gilt nicht als Arbeitszimmer: Das sind die steuerlichen Folgen von Homeoffice in der Ostschweiz

Pendler können Berufskosten steuerlich abziehen. Zum Beispiel für die Fahrt zum Arbeitsplatz. Oder für Mittagessen im Restaurant. Nun aber sitzen viele Berufspendler im Homeoffice. Was jetzt? Was ändert sich steuerlich betrachtet? Und wie verhält es sich mit dem Arbeitsplatz, den sich viele zu Hause eingerichtet haben?

Werden übrige Berufskosten einschliesslich Arbeitszimmerkosten geltend gemacht, die in der Summe die Pauschale übersteigen, müssen alle tatsächlichen Aufwendungen nachgewiesen werden. Zanolari weiss:

Rütsche und Sager verweisen darauf, dass der Arbeitszimmerabzug zu den übrigen Berufskosten gehört. Diese gelten grundsätzlich als mit der Pauschale abgegolten. Diese beträgt in St.Gallen bei der Kantons- und Gemeindesteuer 700 Franken zuzüglich 10 Prozent der Nettoeinkünfte, maximal jedoch 2400 Franken. Im Thurgau beläuft sich die Berufskostenpauschale auf 3 Prozent des Nettolohns, mindestens aber 2000 Franken und maximal 4000 Franken.

Wie verhält es sich im Homeoffice mit einem Arbeitszimmer? Zu einem solchen funktionieren viele ihr privates Büro in der Wohnung um, rüsten den Laptop mit zusätzlicher Tastatur und grossem Bildschirm auf. Andere setzten sich mangels Platz mit dem Laptop kurzerhand an den Küchentisch.

Ein Laptop auf dem Küchentisch oder in einem Durchgang zwischen zwei Zimmern genügt nicht, um als Arbeitszimmer zu gelten.

So funktioniert die 40-Prozent-Regel

Zum anderen erläutert Sager betreffend 40-Prozent-Regel: «Bei der Beurteilung, ob 40 Prozent der Arbeitszeit im Homeoffice gearbeitet wird, werden wir in der Praxis nicht auf die ganzjährige Erwerbstätigkeit abstellen, sondern lediglich auf jene Zeit, in welcher der Bundesrat im Rahmen der Coronapandemie Homeoffice empfiehlt».

Diese Praxis gilt laut Rütsche auch im Thurgau. Dabei ist es Aufgabe des Steuerpflichtigen, die Anzahl Homeoffice-Tage wahrheitsgemäss darzulegen, um eine vollständige und richtige Veranlagung zu ermöglichen.

Wann ist Homeoffice beruflich notwendig?

Die nächste Frage, die sich stellt: Was ist bei einem Arbeitszimmer abzugsfähig? Es ist dies der auf das Zimmer entfallende Anteil der Auslagen für Miete, Beleuchtung, Heizung und Reinigung. Zur Berechnung werden die Gesamtkosten durch die Anzahl der Zimmer plus eins geteilt oder, bei Objekten mit einem verhältnismässig hohen Wertanteil für die private Nutzung, durch die Anzahl Zimmer plus zwei. Das gilt bei Vollzeitbeschäftigung. Bei Teilzeitarbeit wird der Mietwert respektive Mietzins pro rata herabgesetzt.

Weiter ist da die berufliche Notwendigkeit eines Arbeitszimmers zu Hause, damit dessen Kosten steuerlich geltend gemacht werden können. Sager: