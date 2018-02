Es ist eine stoische Rhetorik, mit der das Roche-Management seine Investoren zu beruhigen versucht. Alles kommt gut. So lautet die Botschaft, seit am Horizont die ersten Konkurrenten mit Nachahmer-Produkten für die drei grössten Milliardenblockbuster von Roche auftauchten. Nun rücken sie immer zahlreicher an den Rhein vor und jagen Roche immer mehr seines Milliardenumsatzes ab. Eine präzedenzlose Situation für den Konzern.

Das Schreckgespenst der Nachahmer nimmt Gestalt an. Das sorgt für Nervosität. Die lassen sich Roche-Chef Severin Schwan und sein Management-Team am Donnerstag vor den Investoren an der Londoner Börse zwar wenig anmerken. Sie zeigt sich aber im Ausblick für 2018: Die Projektionen sind noch konservativer, als von Schwan gewohnt. Hinter den Kulissen schlägt der Puls schneller. An immer mehr Fronten kämpft der Konzern gegen die Biosimilar-Hersteller, um die Milliardenmedikamente Rituxan, Herceptin und Avastin zu stützen und die Umsatzerosion mit neuen Produkte zu kompensieren.

Starke Abwehr gefragt

Auch wenn Roche eifrig Projektionen zum Biosimilar-Angriff berechnet, tappen Schwan und sein Team weitgehend im Dunkeln. «Keiner weiss genau, wie stark die Umsatzerosionen wegen Biosimilars für Roche ausfallen werden», sagt Konzernchef Schwan am Donnerstag zu den Medien. Der Konzern könne bloss von einer Bandbreite ausgehen.

Die neusten Jahreszahlen zeigen: Die Biosimilar-Hersteller graben dem Milliardenumsatz des Krebsmittels Rituxan emsig Anteile ab. In Europa, wo die Nachahmer-Konkurrenz weiter fortgeschritten ist als in den USA, sank der Rituxan-Umsatz seit Sommer stark. Im letzten Quartal gar um 26 Prozent. Auf der anderen Seite des Atlantiks dürfte das Nachahmergeschäft spätestens 2019 richtig ins Rollen kommen und Roches Umsatzmilliarden schmelzen lassen.

Beim Brustkrebsmittel Herceptin hat die Bedrohung in Europa seit zwei Monaten einen Namen: Ontruzant. So heisst das erste zugelassene Herceptin-Biosimilar von Samsung Bioepsis. Auch der dritte Kassenschlager, Avastin, bleibt nicht verschont, obwohl das breit eingesetzte Krebsmittel in den USA noch bis 2019 patentgeschützt ist.

Erste konkrete Anzeichen verdeutlichen, welchem Angriffstempo die Abwehr der Basler standhalten muss. Schafft der Konzern das? Bedroht sind Roches grösste drei Kassenschlager. Sie spielten dem Konzern jährlich total etwa 21 Milliarden Franken ein.

Roches Bollwerk gegen Biosimilars ist im Brustkrebsbereich am stärksten, sagen Experten. Roche hat mit Perjeta und Kadcyla zwei Nachfolgemittel für die Zeit nach Herceptin. Jüngst hat der Konzern in den USA die Zulassung für die Kombinationstherapie von Herceptin und Perjeta bei Frauen mit frühem Brustkrebs bekommen.

Der Preis ist mit 13 000 Dollar pro Behandlungszyklus im Vergleich zu den 4500 Dollar für Herceptin allein viel höher, die Wirkung aber nur marginal besser. Deshalb sind Ärzte oft eher zurückhaltend, die Therapie bei neu diagnostizierten Patientinnen einzusetzen.

Mit steigender Nervosität greift Roche jüngst zudem zu ungewöhnlichen Massnahmen: Auch in der Schweiz versuchte die Firma, den Einsatz von Biosimilars zu erschweren. Der Pharmakonzern wählte den Weg über die Fachinformation seines Krebsmedikaments Herceptin. Anders als beim Beipackzettel, der sich an die Patienten richtet, informiert die Fachinformation die Ärzte detailliert über ein Medikament.

Darin hielt Roche fest, dass der Handelsname des Präparats und die Chargennummer des behandelnden Arztes in der Patientenakte vermerkt werden müssten. Zudem verlangte Roche, dass Herceptin nur durch ein Biosimilar ersetzt werden dürfe, wenn der Arzt einverstanden sei.

Die Arzneimittelbehörde Swissmedic liess diesen Passus zu. Später wollte die Behörde die entsprechenden Passagen jedoch ändern. Diese Verfügung zog Roche vor Bundesverwaltungsgericht. Der Konzern argumentierte gar damit, dass er sich in der Meinungs- und Wirtschaftsfreiheit verletzt fühle. Doch das Gericht zeigte sich unbeeindruckt. In einem Urteil von Dezember gab es Swissmedic auf der ganzen Linie Recht. Roche nimmt zum Fall keine Stellung.

Auch auf der Patentseite lässt Roche nichts unversucht. Bei Herceptin und Rituxan sind in den letzten fünf Jahren neben den gängigen Infusionen auch Spritzen auf den Markt gekommen. Die neue Darreichungsform ist so noch längere Zeit patentgeschützt. Damit kann Roche zumindest in einem Bereich das Preismonopol aufrechthalten.

Die Firma macht keine Angaben, wie hoch der Anteil der Spritzen am Gesamtumsatz der Arzneien ist. Fest steht jedoch: Die Infusionen sind teurer und somit verdienen auch Ärzte mehr als mit den Spritzen. Demnach ist die Nachfrage nach Injektion wohl eher begrenzt.

Neue Umsatztreiber nötig

Weniger glänzend kommt die Nachfolgeregelung bei Rituxan und Avastin daher. Für Rituxan hat Roche seit 2014 einen Nachfolger auf dem Markt: Gazyva. Die Arznei wirkt besser als ihr Vorgänger. Trotzdem: Im Geschäftsjahr 2017 schaffte sie es nicht unter die Top-20-Verkäufe. Das heisst, der Umsatz liegt unter 300 Millionen Franken.

Zum Vergleich: Rituxan legte nach der Lancierung jährlich rund eine Milliarde beim Umsatz zu. Dem Krebsmittel Avastin fehlt ein Nachfolger. Entsprechende Versuche sind bislang in der klinischen Entwicklung gescheitert.

Roche-Chef Schwan will Avastin über neue Kombinationstherapien mit dem Krebsimmunmittel Tecentriq und Chemotherapie stützen. Der Konzern erwartet im ersten Halbjahr 2018 die Zulassung für eine solche Therapie bei Lungenkrebspatienten. Die Studienresultate fielen im Dezember gut aus.