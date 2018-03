Zudem: Im Internet sind die Preise für Hasen und Kaninchen meist deutlich tiefer als im Fachhandel. Ein Pärchen kastrierter Zwergkaninchen kostet im Fachhandel meist über 200 Franken. Im Internet findet man ein solches Pärchen für knapp über 100 Franken.

Auch beim Schweizer Verband zoologischer Fachgeschäfte sieht man den Verkauf über das Internet nicht gerne. «Da gibt es kompetente Züchter, aber eben auch viele nicht seriöse Anbieter», sagt Verbandspräsidentin Therese Schumacher. Käufer müssten sich besonders beim Kauf über das Internet gut informieren über die Haltung der Tiere.

Seit dem 1. März muss, wer in der Schweiz einen Hund verkaufen will, verschärfte Regeln beachten. Mit der neuen Verordnung müssen Anbieter von Hunden künftig in Verkaufsinseraten, egal ob im Internet oder sonst wo, ihre Adresse sowie die Herkunft der Hunde angeben. Durch diese Massnahme werde der Verkauf von illegal importierten Hunden erschwert, sagt Schumacher. Bei Kaninchen ist der Verkauf nicht reguliert.

Ausgehoppelt

Wie viele Kaninchen in der Schweiz gehalten werden, ist unklar. Der Verband für Heimtiernahrung weist für 2016 eine Zahl von 484 500 aus, welche als Haustier gehalten werden. Frühere und aktuellere Zahlen gibt es nicht.

Hinzu kommt, dass sich der Heimkaninchenmarkt mit dem Schlachtkaninchenmarkt überschneidet. Dabei ist eigentlich nur eines klar: Kaninchen sind weit weniger beliebt als Hunde oder Katzen. Und es könnten in Zukunft weniger werden. Denn: «Es gibt einen Trend dazu, dass weniger Kaninchen als Haustiere gehalten werden», sagt Martina Schybli.

Das habe damit zu tun, dass die Bereitschaft je länger, je mehr fehle, sich um ein Tier zu kümmern. «Wer ein Tier hält, muss sich bewusst sein, dass man ein längerfristiges Engagement eingeht und sein Leben nach dem Tier ausrichten muss.» Bei den Kaninchen komme hinzu, dass zunehmend ein Bewusstsein da sei, dass Kaninchen keine Streicheltiere sind.

Vielmehr haben Kaninchen den Drang zu flüchten und sind deshalb keine idealen Kuschelpartner für Kinder. Zudem brauchen Hasen und Kaninchen entsprechenden Auslauf und die Möglichkeit zu graben.

Während der gesamte Heimtiermarkt in den letzten Jahren stets stark wuchs, gab es bei den Kaninchen nur ein kleines Plus. Bei den beiden Grossen im Schweizer Heimtiermarkt klingelten in den letzten Jahren die Kassen: Qualipet steigerte den Umsatz von 142 Millionen Franken (2010) auf 169 Millionen Franken (2016).

Bei Fressnapf Schweiz stieg der Umsatz in der gleichen Zeit von 75 Millionen Franken auf 90 Millionen Franken. Aber: Gemessen am Umsatz habe Fressnapf in den letzten Jahren im Bereich Nager, worunter auch die Kaninchen gelistet werden, nur ein kleines Wachstum verzeichnet, sagt eine Sprecherin auf Anfrage. Qualipet-Chef Rolf Boffa spricht gar von einer Stagnation beim Geschäft mit Nagern.