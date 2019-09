Die Bootssaison 2019 könne als gut bis sehr gut bezeichnet werden, sagt Vinzenz Batt, Geschäftsführer des Schweizerischen Bootbauerverbandes (SBV). Anlässlich der Messe Interboot in Friedrichshafen waren Vertreter der Bootsbranche aus den ­Bodenseeländern zu einem

Talk zusammengekommen. Die Messe dauert noch bis Sonntag, 29. September. Traditionell ist die Schweiz an der Interboot stark vertreten. Dieses Jahr sind es immerhin gut 40 Aussteller, gibt Wolfgang Köhle, Pressesprecher der Messe Friedrichshafen, am Rande Auskunft. Die Interboot bleibe weiterhin aus Sicht der Aussteller und der Schweizer Besucher auch eine Schweizer Messe, fährt er fort. Die Interboot sei die wichtigste Binnenschifffahrtsausstellung für Sportboote und Wassersportbegeisterte im grenznahen Ausland.



Laut Vinzenz Batt vom SBV sind die Bootszahlen in der Schweiz gegenüber dem Vorjahr leicht steigend. Das gelte primär beim Verkauf kleinerer Motorboote. Bei den Segelbooten, insbesondere im Fahrtenyachtbereich gehe der Verkauf aber immer noch leicht zurück. Es gebe aber neue und spannende Projekte im Bereich von kleineren Segelbooten, die den Bootsmarkt bereichern würden. Batt sagt, dass der Bootbauerverband davon ausgehe, dass im Bereich der kleinen Segelboote eine leichte Zunahme verzeichnet werden könne. Der Wert der verkauften Einheiten, gemeint sind grössere Segelyachten, gehe aber zurück. «Stabil bleiben die kleinen Segler.» Bei den Motorbooten sehe es positiver aus. Hier hätten die Verkäufe dieses Jahr leicht zugenommen. Im ersten Halbjahr seien die Vorjahresverkaufszahlen sogar leicht übertroffen worden. «Der schöne Sommer erlaubt zudem eine optimistische Prognose bis Ende des Jahres.» Während bei den Segelbooten bislang 670 Stück mit einem Gesamtvolumen von 26,5 Millionen Franken gehandelt wurden, seien es bei den Motorbooten etwa 1000 Stück mit einem Gesamtwert von gegen 86 Millionen Franken.

Die Anzahl der immatrikulierten Sportboote (97000) ist nach Angaben des Schweizerischen Bootbauerverbandes im Vergleich zum Vorjahr um rund 1000 zurückgegangen.

Währen die Werften Nachwuchs suchen, nimmt die Zahl der Freizeitkapitäne in der Schweiz zu. Rückmeldungen der Fahrlehrerverbände für das Jahr 2019 zeigen, dass, wie schon seit vielen Jahren, etwa 8000 neue Sportbootführerscheine gemacht wurden. Davon seien rund ein Viertel Segelprüfungen, heisst es in einem Communiqué des SBV. (bor)