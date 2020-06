Easyjet nimmt seinen Flugbetrieb in Basel wieder auf

(mg) Von Basel kann man bald wieder nach Berlin-Schönefeld, Barcelona, Faro, London-Gatwick, Nizza, Nantes, Bordeaux und Brindisi fliegen, wie Easyjet am Donnerstag mitteilte. Während der laufenden Saison und darüber hinaus plane die Fluggesellschaft schrittweise, weitere Ziele ab Basel aufzunehmen, insbesondere in den Mittelmeerraum. Das Angebot von Easyjet ab Basel werde laufend an die Nachfrage angepasst, «dies im Einklang mit den internationalen Empfehlungen», wie Easyjet schreibt.