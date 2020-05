Differenzen mit dem Stadler-CEO: Peter Spuhler übernimmt den Chefposten selbst wieder

Knapp zweieinhalb Jahre konnte sich Peter Spuhler bei Stadler Rail etwas zurücknehmen. Per Anfang 2018 hatte er nach 30 Jahren in der operativen Verantwortung das Amt des Konzernchefs an Thomas Ahlburg übertragen. Selber konzentrierte sich Spuhler, der Stadler im Jahr 1989 mit 18 Mitarbeitenden übernommen und zu einem Weltkonzern mit über 10'000 Beschäftigten ausgebaut hatte, auf das Amt des Verwaltungsratspräsidenten und des mit Abstand grössten Aktionärs.

Doch nun muss Spuhler per sofort wieder in den Ring steigen und den CEO-Posten übernehmen. Wie Stadler am Auffahrtsabend bekannt gab, ist Ahlburg in dieser Funktion ausgeschieden. Der Verwaltungsrat und Ahlburg hätten entschieden, «das Arbeitsverhältnis einvernehmlich aufzulösen». Eine solche Formulierung lässt an Uneinigkeit oder Streit denken. Stadler schreibt: