Letztes Jahr stellte noch ein anderer Chef das Jahresergebnis der Aargauischen Kantonalbank vor (AKB). Doch Pascal Koradi wurde im Zuge des Postauto-Skandals von seinem früheren Job als Post-Finanzchef eingeholt. Im Sommer trat er zurück. Dieter Widmer, 51, musste über Nacht einspringen.

Herr Widmer, fiel Ihnen der Wechsel leicht dank ihrer 20 Jahre bei der AKB? Oder ist der Posten als Chef doch etwas ganz Anderes?

Dieter Widmer: Es war schon eine grosse Umstellung. Viele Routinen fielen weg, neue Aufgaben kamen dazu. Aber ich wurde sehr gut unterstützt von allen Mitarbeitern.

Beibehalten haben Sie von Pascal Koradi offensichtlich das Auftreten ohne Krawatte.

Krawatten sind bei uns freiwillig. Wenn wir Kontakt haben mit Kunden, tragen wir sie meistens. Aber auch da sind sie immer weniger gefragt. Wir machen daraus aber keine grosse Sache. Und natürlich wissen wir, welche Kunden nach wie vor Wert darauf legen.

Sie mussten dem Kanton die unerfreuliche Botschaft überbringen: Es wird weniger Geld ausgeschüttet. Nicht mehr rund 100 Millionen Franken, sondern in den nächsten vier Jahren um die 60 Millionen. Wie waren die Reaktionen?

Natürlich jubelt da niemand, unser Vorschlag wurde jedoch gut aufgenommen. Das Parlament wird schlussendlich aber darüber entscheiden. Wir sind beim Regierungsrat auf grosses Verständnis gestossen. Langfristig haben alle etwas davon, wenn die AKB vorausschauend mehr Eigenkapital bildet und somit eine regelmässige Ausschüttung bietet. Dies erfolgt transparent als freiwillige Gewinnreserve.Wir haben das Thema in einem ersten Kontakt frühzeitig aufgebracht und im Dezember wurden dann die Ergebnisse der Arbeitsgruppe diskutiert. Es ist nun einmal so: Im Rahmen von Basel III final steigen die Kapitalanforderungen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit für alle Banken an. Sollte die Verschärfung nicht kommen, würden wir diese freiwilligen Gewinnreserven nachträglich an den Kanton ausschütten.