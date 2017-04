So auch bei ABB: War die Haustechnik des Konzerns bisher nur in der Luxusvariante mit sogenannter «KNX»-Technologie vorhanden und Villen, Hotels und Bürogebäuden vorbehalten, wendet sich ABB nun auch an die Mittelschicht: «free@home» heisst die abgespeckte Variante. Diese steckt im Container in Utrecht. Die Funktionen seien einfach zu bedienen und auch für Installateure solle es leichter werden, die Technik ins Haus zu bringen.

Neue Gefahren

Der zunehmende Einsatz von Computern schafft allerdings auch neue Risiken. Alles, was am Internet hängt, kann potenziell gehackt werden. Das Haus der Zukunft ist angreifbar. «Schutz und Sicherheit von Nutzungsdaten sind entscheidend für die Akzeptanz von Smart-Home-Angeboten», sagt etwa Alwine Mohnen, Professorin an der Technischen Universität München, die die Ansprüche von Konsumenten an Smart Homes in Deutschland untersucht hat.

Meine Daten in der Wolke

Eine weitere offene Frage ist, was mit den anfallenden Daten passiert. Hier marschiert man bei ABB jedoch schon vorne weg: Anders als Google und Apple, die ebenfalls in den Smart-Home-Markt eingestiegen sind, macht der Schweizer Konzern kein Geschäftsmodell aus der Datenvermarktung, wie Caviezel versichert. «Die Daten der Kunden werden in unserer eigenen Cloud gespeichert.» Diese zu verwenden, um den Hausbewohnern beispielsweise personalisierte Werbung anzubieten, sei nicht im Sinne ABBs: «Die ABB Cloud ist eine rein technische Plattform, welche die Funktionalität der Applikationen sicherstellt.»

Das Zuhause bleibt gemütlich

Gänzlich der digitalen Technik ausgeliefert werden wir ohnehin wohl auch in Zukunft nicht sein, beruhigt das GDI: «Unsere Wohnung wird 2030 wie ein Smartphone funktionieren, aber trotzdem kein Science-Fiction-Haushalt sein. Denn je digitaler unsere Welt, desto stärker keimt als Gegentrend die Sehnsucht nach dem «Realen» und «Authentischen» auf.» Viele Innovationen fänden deshalb unaufdringlich und im Hintergrund statt. «Trotz Vernetzung bleibt das Zuhause gemütlich.»

Wenn ich im Container in Utrecht für einen Moment die Augen schliesse und mir vorstelle, der Fernsehmodus aktiviert sich in meinem eigenen Wohnzimmer, kann ich diese Einschätzung nur unterstreichen. Und der Gegentrend zum «Realen» lässt hoffen, dass auch 2030 das Popcorn und das Bier zum Filmabend noch nicht aus dem 3-D-Drucker kommt, auch wenn die Technik gar nicht mehr so weit davon weg ist, wie man glauben mag.