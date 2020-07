Dieser Mann steckt hinter der Corona-App – schon davor hat er es auf Millionen Schweizer Smartphones geschafft

Seit letzter Woche steht ­«Swisscovid» zum Download bereit. 150'000 Personen installierten die Corona-App am ersten Tag. Bei ­Erscheinen dieses Artikels dürfte die Marke von einer Million aktiven Nutzern geknackt sein. Wenn es so weit ist, wird es Mathias Wellig als Allererster erfahren. Der 33-Jährige hat es wieder einmal in unsere Smartphones geschafft.

Auf Meteo Schweiz checken wir, wie das Wetter wird, mit der SBB-App suchen wir die nächstbeste Zugverbindung. Nun also finden wir heraus, ob wir einer mit Corona infizierten Person zu nahe gekommen sind. «Wahrscheinlich hat jeder Schweizer eine unserer Apps auf dem Handy», sagt Wellig, Geschäftsführer von Ubique Innovation. ­Ubique, die App-Entwicklerin der Nation.

Welligs Team tüftelte schon im März an der App

Für die Mitarbeit an der ­Contact-Tracing-App fliessen 1,8 Millionen Franken auf das Konto der Zürcher Softwarefirma. Den Zuschlag vom Bund bekam Ubique Mitte Mai, getüftelt wurde schon zwei Monate davor. Als Covid-19 im Frühjahr die Welt erfasste, suchten Politiker und Wissenschafter fieberhaft nach Lösungen, um die Pandemie einzudämmen. Auf einmal war Contact-Tracing, das Nachverfolgen von Kontakten, das bestimmende Thema.

«Auch wir überlegten, wie wir helfen können», erzählt Mathias Wellig. Früh feilte ­Ubique an der Architektur einer App und weckte das Interesse der technischen Hochschulen aus Lausanne und Zürich. Aus Aufmerksamkeit wurde Zusammenarbeit, die beiden ETH und Ubique zu Partnern. Und Wellig bescherte es die stressigsten Wochen seines Lebens.

Knapp ein Jahr dauert es normalerweise, eine App zu programmieren. Swisscovid bauten Wellig und sein Team in rund 45 Tagen. «Wenn es schnell gehen muss, ist man pragmatischer», meint Wellig. Vom Homeoffice in Küttigen AG aus koordinierte der zweifache Familienvater das Projekt. Ein 13-Stunden-Tag reihte sich an den anderen, für Frau und Kinder blieb meist nur sonntags Zeit. «Ausnahmezustand», sagt Wellig.