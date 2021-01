Diese beiden Schweizer Firmen sind die Besten ihres Fachs – aber: Verbundenheit mit der Heimat sieht anders aus

Still und leise haben sie die Nummer eins überholt. Seit dem vergangenen Jahr führen Roche und Novartis die Rangliste der weltgrössten Pharmakonzerne an. Zumindest gilt diese Aussage für die Umsätze mit rezeptpflichtigen Medikamenten. Die beiden Basler Unternehmen haben damit Pfizer von der Spitze verdrängt. Die Amerikaner, die derzeit dank ihrem Corona-Impfstoff viel Beachtung finden, müssen mit Platz drei Vorlieb nehmen.

Zusammen beschäftigen Roche und Novartis in der Schweiz rund 26'000 Mitarbeiter und steuern damit einen bedeutenden Beitrag zu den Exporten der Schweiz bei. Obwohl diese Fakten sattsam bekannt sind, vermissen die Firmen irgendwo die Anerkennung für diese Leistung. Dieser Umstand ist bei Roche weniger stark ausgeprägt als beim Konkurrenten Novartis. Letzterer fühlt sich zunehmend auch in Basel missverstanden. Die Region müsse doch dankbar sein, dass sich hier die beiden weltgrössten Pharmakonzerne auf einer Fläche von 37 Quadratkilometern vereinen. Schliesslich könne der Hauptsitz von Novartis ja überall auf der Welt sein, etwa in Boston oder Shanghai, so die Meinung auf dem Campus in Basel. Stattdessen werde Novartis ständig vorgehalten, man habe sich im Gegensatz zu Roche von Basel entfernt und investiere nicht mehr. Novartis zieht ins Homeoffice Doch der Spiegel lässt sich auch umdrehen. Beobachter werden den Eindruck nicht los, dass die beiden Weltkonzerne zunehmend Mühe bekunden mit der Verbundenheit zu ihrer Heimat.

Gerade Novartis scheint vielen in der Region Basel kaum mehr greifbar. Seit dem Ausbruch der Coronapandemie hat sich der Konzern sehr stark ins Homeoffice zurückgezogen. Arbeiten an einem Tag normalerweise rund 8000 Mitarbeiter auf dem Campus an der Grenze zu Frankreich, so sind es derzeit gerade mal 1500. Das gilt auch für Konzernchef Vas Narasimhan. Er kommt, wenn überhaupt, für einen Tag pro Woche ins Büro. Im August waren es noch zwei bis drei Tage, wie er in einem Interview mit der NZZ sagte. Ohnehin ist der 44-Jährige ein Weltenbürger. Die Eltern stammen aus Indien, er selber wuchs an der US-Ostküste auf. Nun lebt er seit sechs Jahren mit seiner Familie in Basel. Der Amerikaner gefällt sich darin, über die sozialen Medien zu kommunizieren. Viel und gerne spricht er über die neue Firmenkultur von Novartis, die Digitalisierung, Lebensweisheiten, Selbstoptimierung oder Buchempfehlungen. Diese Art der Inszenierung befremdet viele im Land, wo Novartis seinen Hauptsitz hat.

Ein Beispiel: Im August stellte Narasimhan ein Video auf die Karriereplattform Linkedin. In diesem spricht er mit Susanne Schaffert, der Leiterin der Krebsforschung von Novartis. Es berührt einen schon fast peinlich, wie sich die beiden Stichworte zu spielen und über die vernachlässigte Behandlung von Krebspatienten während der Coronakrise sprechen. Zumindest konnte ihm seine Kommunikationsabteilung ausreden, Ferienfotos mitsamt seiner Familie zu veröffentlichen. Die Öffentlichkeit nimmt nicht wahr, was Novartis konkret macht Zudem scheint sich beim Thema Firmenkultur ein grosser Widerspruch aufzutun. Unter dem markigen Namen «unboss» will Narasimhan Hierarchien abbauen und den Mitarbeitern mehr Verantwortung übertragen. Der Pharmakonzern soll so agiler und flexibler werden. Allerdings wird Narasimhan selber von einigen Untergebenen als Alleinherrscher bezeichnet. Dies kommt intern bei nicht wenigen ziemlich schräg an, sagt ein Novartis-Kenner. Offenbar macht das Wort «megabossing» die Runde. Weil Vas vor allem über die neue Kultur und Digitalisierung spreche, mache das Unternehmen seinen Geschäftskern immer stärker unsichtbar. So nehme die Öffentlichkeit gar nicht mehr wahr, was Novartis eigentlich in der Pharma- und Generikasparte konkret mache, sagt der Kenner weiter. Dabei hilft nicht, dass der Pharmakonzern zur Bekämpfung der Coronakrise kaum etwas anzubieten hat. Eitel Sonnenschein bei der Konkurrenz? Mitnichten! Der neun Jahre ältere Roche-Chef Severin Schwan ist dagegen ein Manager klassischeren Zuschnitts. Persönliches gibt er nur in homöopathischen Dosen anlässlich von Interviews preis. Präsenz auf den sozialen Medien: Fehlanzeige. Schwan spricht am liebsten übers Geschäft, wobei er bei wissenschaftlichen Themen eine zuweilen überdrehte Begeisterung an den Tag legt. Mancher würde Schwan auf Neudeutsch wohl als «Nerd» bezeichnen.

Doch auch bei Roche herrscht nicht nur eitel Sonnenschein. So hat der Konzern in kurzer Zeit gleich zwei PR-Pannen verursacht. Im Herbst kündigte das Unternehmen seine Pläne für ein drittes Hochhaus an. Zu diesem Zeitpunkt war aber offenbar keine Baueingabe oder ein Bebauungsplan nötig. Gleichzeitig schienen sich selbst Basler Regierungsräte über die Ankündigung zu wundern, zumal wegen Corona der erste Büroturm kaum besetzt ist. Auch intern sei der Zeitpunkt der Mitteilung nicht verstanden worden. Der Fauxpas des Verwaltungsratspräsidenten

Und dann gibt es da noch eine weitere Geschichte, die für Unmut sorgte: Verwaltungsratspräsident Christoph Franz preschte in einem Interview mit dem Thema Impfpflicht vor. In der Handelszeitung sagte er:

Ich persönlich bin für Impfobligatorien, ja. Obwohl ich weiss, dass das eine umstrittene Position ist. Letztlich braucht es einen gesellschaftlichen Konsens.