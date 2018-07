Die Sommerferien sind gestartet. Viele Schweizer begeben sich mit grosser Vorfreude an die hiesigen Flughäfen, um in die wohlverdiente Auszeit zu fliegen. Doch bei manchen ist die Freude von kurzer Dauer. Denn: Am europäischen Himmel herrscht Chaos. Lange Wartezeiten, Flugverspätungen und Annullierungen häufen sich – besonders in den Sommermonaten.

Der Flughafen Zürich erwartet in den kommenden Wochen an mehreren Tagen über 100'000 Passagiere. An Spitzentagen sollen es gar mehrmals über 110'000 Passagiere sein. Das wäre ein neuer Rekord. «Weil viele Personen gleichzeitig in die Sommerferien fliegen, spitzt sich die Lage weiter zu», sagte Franco Muff, Ombudsmann der Schweizer Reisebranche gegenüber der Handelszeitung. Schon das kleinste Problem könne, so Muff, den Flugplan durcheinander bringen. Die grösste Mühe haben damit kleinere Fluggesellschaften, die weniger schnell Ersatzflugzeuge organisieren können.