Auf dem Boden der Fricktaler Gemeinde stellt der Pharmakonzern mehrere seiner umsatzstärksten Medikamente her. Darunter befinden sich etwa Krebsmittel wie Afinitor oder Tasigna sowie Arzneimittel gegen Augenkrankheiten (Lucentis) oder multiple Sklerose (Gilenya). Allein mit diesen vier Präparaten erwirtschaftete Novartis 2016 einen Umsatz von über 8 Milliarden Franken. Rund 1800 Mitarbeiter aus rund 50 verschiedenen Nationen arbeiten in Stein, davon auch ein bedeutender Anteil an Grenzgängern aus Deutschland.

500 Millionen Franken investiert

Das Werk wurde in der Vergangenheit kontinuierlich ausgebaut. Zuletzt nahm Novartis 2012 rund 500 Millionen Franken für einen Neubau für Medikamente in steriler und fester Darreichungsform in die Hand. Doch der Pharmakonzern investiert auch weiterhin in Stein. Die neuen Gebäude sollen den Standort stärken und die bestehenden Bauten nach und nach ablösen. Somit sei eher von einer Erneuerung als von einer Expansion die Rede, formuliert es ein Sprecher vorsichtig.

Stein ist für Novartis zudem ein wichtiger Standort, was die Produktion neu lancierter Medikamente anbelangt. So wird hier das in der Entwicklung entworfene Herstellungsverfahren im grösseren Massstab getestet, sodass die neuen Präparate hier oder in anderen Werk im industriellen Massstab produziert werden können.