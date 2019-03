Die Fernseh-Serie «Sex and the City» zeigt unsere Zukunft. Diese These stellte im Jahre 2003 ein US-Ökonom in einer Studie auf. Er spielte auf eine Serie an, die in den Nullerjahren ein Hit war. Eine Journalistin, eine Rechtsanwältin, eine Kunsthändlerin und eine Werbefachfrau verzweifeln darin an einem Mangel an heiratstauglichen Männern. Solche Nöte würden, so der Ökonom, künftig weitverbreitet sein unter gutausgebildeten Frauen.

Im Jahr 2019 gibt es eine neue Studie, anhand derer sich für die Schweiz prüfen lässt, was dran ist an der «Sex and the City»-These. Ausgangspunkt waren ein paar simple Fakten. In den USA heirateten Frauen mit guter Ausbildung bis in die Achtziger- und Neunziger noch mehrheitlich «nach oben». Also Männer, die eine höhere Ausbildung hatten. Die höhere Ausbildung galt als Garantie, dass der Mann später den höheren Lohn verdienen würde. Das waren die alten Zeiten.

In den neuen Zeiten hatten die Frauen die Männer in der Bildung überholt: Es gab Millionen mehr Frauen als Männer mit Hochschulabschluss. Rein zahlenmässig fehlte es an Männern, zu denen gebildete Frauen «hoch heiraten» konnten. Somit würde – so die These – «Sex and the City» zur Zukunft: Mehr gut ausgebildete Frauen bleiben Single. Soziale Normen wandeln sich: Mehr Frauen sind in ihren Familien die primäre Brotverdienerin. Anwältinnen heiraten öfter Physiotherapeuten.