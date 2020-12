Onlineriese Amazon profitiert auch in der Pandemie – und lockte mit Anwesenheitsprämien Arbeiter in die Hallen

Es gibt verschiedene Standorte, in denen sich mehrere hundert Kollegen angesteckt haben.

Weihnachten ist Hochsaison bei Amazon. Wie muss man sich das Treiben in den 15 deutschen Versandzentren mit ihren aktuell um die 18'000 Angestellten vorstellen?

Was sagt die Politik dazu?

Die Politik ist mitschuldig und ist aufgefordert, endlich zu handeln. Während für den stationären Einzelhandel zum Teil scharfe Beschränkungen gelten, müssen in den fabrikähnlichen Versandzentren von Amazon Hunderte von Angestellten gleichzeitig arbeiten. Dieses Problem hat Amazon selbst noch verschärft.

Inwiefern?

Der Konzern hatte in den ersten drei Monaten der Pandemie die Beschäftigten mit einer Anwesenheitsprämie von zwei Euro pro Stunde in die Hallen gelockt. Das ist viel Geld für die Amazonbeschäftigten. Wir gehen deshalb davon aus, dass sich auch Beschäftigte mit klaren Krankheitssymptomen diese Prämie nicht entgehen lassen wollten und gearbeitet haben.

Was ist aus den zwei Euro Anwesenheitsprämie geworden?

Die wurden im Mai wieder abgeschafft– entgegen unserer Forderung, die Prämien tarifvertraglich und dauerhaft zu regeln und abzusichern. Die stark verärgerten Kolleginnen und Kollegen haben im Juni, im Oktober und im November gestreikt. In einigen Standorten soll im Dezember die Zwei-Euro-Anwesenheitsprämie erneut ausgezahlt werden, jedoch wieder zeitlich befristet. Es kann nicht sein, dass ein Konzern gutsherrenartig Prämien verteilen und sich den Tarifverträgen des Einzel- und Versandhandels entziehen kann.

Warum nicht? Es handelt sich doch um freiwillige Lohnzuschüsse.

Die Sache sähe vielleicht anders aus, wenn Amazon Löhne zahlen würde, die wir für die Branche in den Tarifverträgen des Einzel- und Versandhandels vereinbart haben. Aber das ist nicht der Fall. Selbst beim Stundenlohn, den Amazon immer als massgebende Grösse herausstreicht, liegt der Branchendurchschnitt höher. Rechnet man die in der Branche üblichen Zusatzleistungen wie Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, Zuschläge oder die Freistellung für besondere Anlässe hinzu, liegen die Amazonlöhne deutlich unter dem Niveau der Handelsbranche.

Wie repräsentativ sind die Tarifverträge im deutschen Einzelhandel oder anders gefragt, wie hoch ist die tarifvertragliche Abdeckung?

Bis 1999 waren unsere Tarifverträge für alle Unternehmen der Branche allgemeinverbindlich. Mit der Aufgabe dieser Verpflichtung ist die Tarifbindungsquote stark gefallen, und sie fällt mindestens im Bereich des Handels weiter. Das hat damit zu tun, dass der Handelsverband Deutschland, mit dem wir Tarifverträge abschliessen, auch Mitglieder ohne Tarifbindung zulässt. Amazon ist Anfang 2020 ein solches Verbandsmitglied geworden. In Deutschland erlaubt leider der Gesetzgeber solche Lücken zu Gunsten der Unternehmen.

Wie interpretieren Sie die Weigerung von Amazon zur tarifvertraglichen Bindung?

Am Geld kann’s nicht liegen. Das Unternehmen ist schliesslich deutlich reicher als alle seine Konkurrenten und verfügt über eine Finanzkraft, die grösser ist als jene ganzer Länder. Ich kann mir das Verhalten deshalb nur mit einer prinzipiellen Ablehnung unserer gewerkschaftlichen Kernaufgabe erklären, Löhne und Arbeitsbedingungen der Beschäftigten mit der Kapitalseite auszuhandeln. Amazon betreibt Ideologie von oben gegen die Gewerkschaften, gegen Tarifverträge und damit folglich gegen die Beschäftigten.

Die EU-Kommission solle prüfen, ob Amazon die eigenen Angestellten bespitzelt, forderten Gewerkschaften im Herbst. Wie steht es damit?

Dieser Verdacht hat sich erhärtet, nachdem in den USA unter anderem bekannt geworden ist, dass Amazon Spezialisten mit geheimdienstlicher Ausbildung suchte, um der vermeintlichen Gefahr einer gewerkschaftlichen Unterwanderung vorzubeugen. Auch in Deutschland hat Amazon in den vergangenen Jahren nach Führungskräften gesucht, die aus der Bundeswehr kommen. Das ist ein Indiz dafür, dass Amazon lieber mit Methoden wie Befehl und Gehorsam arbeitet, statt gut ausgebildete Führungskräfte einzustellen.