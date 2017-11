Die Schweizer Pharmaindustrie befindet sich auf der Überholspur. Wie neuste Zahlen zeigen, hat sich die reale Wertschöpfung der Branche innert zehn Jahren fast verdoppelt. Bis auf den Fahrzeugbau lassen die Medikamentenhersteller alle anderen Branchen weit hinter sich. Dies zeigt eine Studie der Konjunkturforscher von BAK Economics aus Basel, die vom Lobbyverband Interpharma in Auftrag gegeben wurde.

In absoluten Zahlen betrug die nomi- nale Wertschöpfung der Pharmabranche 28,9 Milliarden Franken im vergangenen Jahr, was 4,5 Prozent zur gesamten Wirtschaft beiträgt. Vereinfacht gesagt, errechnet sich die Wertschöpfung aus der Gesamtleistung einer Branche abzüglich der Vorleistungen wie etwa Ausgaben für Rohstoffe und die Produktion von Gütern oder Dienstleistungen.

Die Pharmaindustrie gibt diese Studie alle zwei Jahre in Auftrag. Sie will damit ihre volkswirtschaftliche Bedeutung hervorstreichen. Da sich die Branche insbesondere in der Vergangenheit vor allem in Basel konzentrierte, wurde und wird ihre Wichtigkeit von der restlichen Schweiz stets etwas unterschätzt.

Hinzu kommt, dass die Pharmaindustrie eine sehr hohe Wertschöpfung aufweist. Dies erreicht sie jedoch mit einer vergleichsweise geringen Zahl von Beschäftigten. Deshalb legen die Studienautoren grosses Gewicht auf indirekte Effekte, welche die Branche auslöst. So entstehen laut BAK Economics pro geschaffenen Arbeitsplatz in der Pharmabranche zusätzlich 3,2 Vollzeitstellen in anderen Branchen.