So wie 2017, als das Reinergebnis auf den historischen Höchstwert von über 54 Milliarden Franken hochschnellte. Nicht überraschend, diskutiert die Politik deshalb heftig weiter, wie die Einnahmen der Notenbank am besten zu verteilen wären. In dem definitiven Jahresergebnis, das die Nationalbank gestern veröffentlichte, steckt eine Zahl, welche die Gemüter in der Politik derzeit besonders erhitzt. Das sind gut zwei Milliarden oder genauer die 2048 Millionen Franken, die das Noteninstitut 2018 von den Geschäftsbanken an Straf- beziehungsweise Negativzinsen einkassiert hat. Der Betrag ist nur unwesentlich grösser als im Vorjahr. Seit der Einführung des Negativzinsregimes im Januar 2015 sind es insgesamt schon bald 7 Milliarden Franken.

Im Februar forderten die beiden Ständerate Paul Rechsteiner (SP, St. Gallen) und Alex Kuprecht (SVP, Schwyz), diese Zinserträge seien an die Pensionskassen weiterzureichen. In der Bilanz der SNB habe das Geld nichts verloren, weil sich um eine Art Steuer handle, um den Franken als internationale Anlagewährung weniger attraktiv zu machen. Eine Auszahlung an die Pensionskassen dränge sich auf, weil sie diejenige Sozialversicherung sei, die am stärksten betroffen sei, erklärten die beiden Politiker ihren gemeinsamen Vorstoss.

Die halbe Wahrheit

Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Zwar schoben die Pensionskassen in den Jahr 2015 bis 2017 durchschnittlich 5,5 Prozent des gesamten Sparvermögens von über 900 Milliarden Franken in der Form von flüssige Mitteln vor sich her, was einer stolzen Summe von mindestens 50 Milliarden Franken entspricht. Und es ist kein Geheimnis, dass sich die Banken für die Verwahrung dieser Gelder schadlos hielten, in sie den Vorsorgeeinrichtungen den Negativzins in Rechnung stellten.