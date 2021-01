Die Migros kann ihren Umsatz im Krisenjahr um 4 Prozent steigern

(mg) Das Coronajahr war für die Migros-Gruppe gesamthaft ein erfolgreiches Jahr. Der konsolidierte Umsatz der Migros-Gruppe erhöhte sich um 4 Prozent auf 29.8 Milliarden Franken. «Die Migros hat das Extremjahr gut gemeistert. Sie konnte in dieser für viele Menschen belastenden Zeit eine zentrale Rolle in der Versorgung der Schweizer Bevölkerung wahrnehmen», lässt sich Fabrice Zumbrunnen, Präsident der Generaldirektion des Migros-Genossenschafts-Bundes, in einer Mitteilung vom Dienstag zitieren.

Update folgt ...